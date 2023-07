Empresas brasileiras de eventos terão encontro em Fortaleza

Vem aí o III Summit Eventos Brasil, seminário nacional que reunirá em Fortaleza de 11 a 13 de setembro, as principais empresas de evento do país.

O Summit Eventos Brasil será promovido pela Associação Brasileira de Empresas de Eventos, com o apoio de sua associada cearense, a Abeoc-CE, e em parceria com a Academia Brasileira de Eventos e Turismo.

O local do seminário será o Senac Reference.

“A Academia e a ABEOC uniram-se para atender necessidades muito importantes que a indústria de eventos e turismo tem no momento. Primeiro, vamos discutir a reforma tributária e a reforma trabalhista – questões prioritárias para o nosso segmento. Também discutiremos o planejamento estratégico de estados e cidades, como o de Fortaleza. E, claro, aproveitaremos para analisar os resultados da aplicação desses planos. E finalmente apresentaremos as últimas tendências nacionais e internacionais no âmbito da inovação e do ESG. Ou seja, teremos uma ampla e precisa programação para atender as principais demandas da indústria de eventos e turismo”, diz Sergio Junqueira Arantes, presidente da Academia Brasileira de Eventos e Turismo.

Por sua vez, Enid Câmara, presidente da Abeoc-Ceará, disse que o Summit “aprofundará a discussão das políticas públicas essenciais para o desenvolvimento desse importante setor da nossa economia”.