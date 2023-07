Governo do Ceará conclui duplicação da estrada do Porto do Pecém

Está quase pronta a nova rodovia CE-155, que liga a BR-222 ao Porto do Pecém, num percurso de aproximadamente 100 quilômetros.

A estrada foi totalmente duplicada e, agora, “está mil por cento”, como disse a esta coluna nesta terça-feira, 25, o empresário Edson Brok, que é o maior exportador brasileiro de banana para a Europa, com fazenda produção na Chapada do Apodi.

Brok, dirigindo sua própria camionete, deslocou-se hoje de Fortaleza até o Pecém para uma reunião com dirigentes do Porto, pelo qual transporta suas bananas para a Europa. Ele não só elogiou a qualidade da estrada, como também destacou sua sinalização vertical e horizontal, que também está quase concluída.

Edson Brok ainda fez referência às obras de duplicação do IV Anel Viário, no trecho da BR-020 até a localidade de Primavera, na geografia do município de Caucaia. Segundo eles, “a duplicação está avançando e isto é uma boa notícia para quem, como eu, trabalho no setor da logística de transporte” (ele é dono da Brok Logística, que tem uma grande frota de caminhões pesados).

O empresários elogiou a Superintendência de Obras Públicas (SOP), do Governo do Estado, sob cuja administração foram executados o projeto e os serviços de duplicação da estrada, que agora, com duas pistas distintas, abreviou o tempo da viagem e os custos do transporte das mercadorias que vão e vêm do Porto do Pecém.