Enel Ceará faz campanha por tratamento de câncer infanto-juvenil

Por meio do programa Ecoenel, a Enel Distribuição Ceará está iniciando mais uma campanha para o McDia Feliz, cujo foco é auxiliar na arrecadação de doações para o tratamento do câncer infanto-juvenil.

Para os clientes cadastrados no programa, as vendas dos tickets de lanches já iniciaram e podem ser feitas no ecoponto localizado no Reserva Open Mall, no bairro Luciano Cavalcante, ou na sede da empresa 3E Soluções, no bairro Sabiaguaba.

O tíquete custa R$ 18 e vale um lanche Big Mac, que pode ser adquirido em qualquer loja do McDonald’s no dia 26 de agosto (sábado).

As vendas estarão disponíveis até o dia 18 de agosto. Toda a renda arrecadada com a venda desses tickets será revertida para a Associação Peter Pan (APP), que atende e acolhe crianças e adolescentes em tratamento do câncer.

Além disso, todo o bônus gerado ao longo do mês de agosto nos ecopontos do programa Ecoenel também será encaminhado à APP.



Locais de compra: Ecoponto do Reserva Open Mall, Av. Eduardo Brígido Monteiro com Rua Vicente de Castro Filho

Sede da empresa 3E Soluções, Av. Maestro Lisboa, 1020.