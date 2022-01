Pesquisadores da Unifor estudam vírus causador da Covid

Realizado por pesquisadores da Universidade de Fortaleza, instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz, entrará na segunda fase de pesquisa um estudo que visa descobrir fármacos para a prevenção e/ou tratamento da Covid-19.

O avanço da pesquisa será possível graças à instalação do primeiro laboratório de nível de biossegurança NB3 da Unifor e do primeiro NBA3 do Estado do Ceará.

O equipamento, que tem nível de biossegurança máximo, será inaugurado dia 27 de janeiro, às 9 horas.

Com a instalação desse biomódulo que abrigará os laboratórios NB3 e NBA3, os pesquisadores da Unifor poderão desenvolver estudos com agentes de risco nível 3, ou seja, microrganismos de baixo risco para a comunidade, mas de alto risco individual.

Um desses agentes é o vírus Sars-Cov-2 (causador da Covid-19), que vem sendo estudado pelos pesquisadores Antônio Neto, pós-doutorando em Ciências Médicas, e Natália Vieira, doutoranda em Biotecnologia (Renorbio), sob a orientação da professora Cristina Moreira, diretora do Núcleo de Biologia Experimental (Nubex), e colaboração das professoras Adriana Rolim e Danielle Malta (Mestrado em Ciências Médicas).

O estudo está testando o uso de terpenos (substâncias de origem vegetal) para agir diretamente na proteína que encobre o novo coronavírus, interferindo no seu processo de infecção e/ou na sua replicação.

Caso seja comprovada a eficácia da ação dessas moléculas, os pesquisadores terão descoberto um fármaco capaz de tratar e/ou prevenir a Covid-19.

A primeira fase dos ensaios foi realizada in silico, ou seja, por simulação computacional. As moléculas vegetais mais promissoras serão levadas para os testes in vitro e in vivo, que acontecerão no NB3 e NBA3, respectivamente.

"Eles serão complementares na validação da atividade antiviral, proporcionando dados importantes na promoção de estudos clínicos que permitirão a utilização dos terpenos como fitoterápicos adjuvantes [auxiliares] contra infecção causada pela Covid-19, o que pode impactar positivamente nos indicadores de mortalidade do SUS [Sistema Único de Saúde]", como projeta o pesquisador Antonio Neto.

Segundo ele, com o avanço da vacinação, o projeto visa o preenchimento das lacunas científicas sobre possíveis tratamentos.

"Espera-se que a complexação [ligação do terpeno na proteína para que ela perca sua função] destas proteínas virais seja capaz de promover atividade anti-covid, já que os terpenos vêm demonstrando potencial para promover alterações na atividade do vírus", almeja o professor.