Pesquisa Febraban apurou opinião do brasileiro sobre a IA

Pesquisa realizada pelo Ipespe para o Observatório da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) revelou que a maioria da população brasileira (92%) já ouviu falar de Inteligência Artificial e 60% avaliam que têm informações sobre o tema. Neste cenário, a visão dos brasileiros sobre IA é marcada por ambivalência, com sentimentos diversos: o sentimento mais citado é a combinação de entusiasmo e preocupação (30%), seguido da preocupação isolada (29%) e do entusiasmo isolado (25%).

Essa divisão de perspectivas também se expressa na expectativa que a nova tecnologia vai trazer para o país. Para 35% a IA trará tanto benefícios quanto prejuízos para a sociedade brasileira, enquanto parcela semelhante (34%) aposta que os benefícios superarão os prejuízos, ante 17% que acreditam no oposto (mais prejuízos que benefícios).

O levantamento foi realizado pelo Ipespe, entre os dias 9 e 20 de junho de 2026, com 3 mil pessoas nas cinco regiões do País. A pesquisa apresentou um panorama abrangente sobre o grau de conhecimento e familiaridade dos brasileiros com IA, seus padrões de uso, níveis de confiança e expectativas quanto aos impactos econômicos e sociais. A pesquisa também abordou as preocupações com riscos, direitos digitais e o uso da IA no trabalho, na educação e nos serviços financeiros.

A grande maioria (84%) dos brasileiros mostra que está preocupada com golpes, fraudes e crimes digitais com IA, seguidos por vídeos e áudios falsos influenciando as eleições, com 77%. O impacto ambiental dos data centers também aparece como preocupação relevante, embora em patamar menor, com 58%.