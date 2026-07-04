SDE verá na Holanda tecnologia de irrigação e do cultivo protegido

Uma missão técnica organizada pela Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (Abid) e da qual fazem parte o secretário do Desenvolvimento Econômico do governo do Ceará (SDE), economista Fábio Feijó, e o seu secretário Executivo do Agronegócio, agrônomo Sílvio Carlos Ribeiro, viaja hoje, sábado, 4, para a Holanda, onde, a partir de segunda-feira, 6, cumprirá um roteiro de visita a universidades, centros de pesquisa e fazendas de produção agrícola em diferentes regiões holandesas. Objetivo da missão: conhecer e trazer para cá novas tecnologias que servirão ao incremento dos projetos de irrigação e de cultivo protegido no Ceará. Integrada por empresários, pesquisadores acadêmicos e técnicos, a missão cumprirá uma intensa programação de tempo integral durante os cinco dias que ela durará.

Para começar, seus 15 integrantes visitarão, na segunda-feira, pela manhã, o IHE Delft Institute for Water Education, instituição que atua sob os auspícios da Unesco e participa de desafios globais de água em parceria com atores locais. Sua atuação é focada em recursos hídricos sustentáveis e ecossistemas, uso integrado e resiliente da terra e da água, e conhecimento e inovação para sociedades sustentáveis.

À tarde, a missão visitará a Wageningen University & Research, na cidade de Bleiswijk, que se dedica à inovação integrada na horticultura em estufa (cultivo protegido), com atenção voltada ao controle biológico, à saúde da zona radicular (economia de água, resiliência), aos biossensores para detecção precoce de doenças e pragas, lisímetro digital e percurso técnico pela estufa. Esta visita é de alto interesse da SDE, tendo em vista que a cultura protegida já se desenvolve na velocidade do xaxado, na Chapada da Ibiapaba e também na região do Cariri.

Na terça-feira, 7, pela manhã, a missão percorrerá um roteiro temáticos guiado na World Horti Center, maior referência mundial em horticultura de estufa. Nesse centro, os missionários ouvirão os especialistas sobre a horticultura holandesa e suas inovadoras tecnologia, incluindo soluções inteligentes na estufa, e conhecerão seus pavilhões temáticos, como I-Grow, WaterWise, Robotics & AI, Cadeia de Valor e Energia.

Na parte da tarde, “prosseguirá o roteiro temático com foco na planta e no cultivo e na cooperação como força silenciosa do sucesso (OVO drieluik), abordando os pavilhões Power of Plants, Health, Cultivation for Compounds e a integração entre produtores, fornecedores e pesquisa”, ou seja, um momento também dedicado ao cultivo protegido.

Na quarta-feira, 8, serão abordados o porto, a logística agroindustrial e a horticultura. Pela manhã, haverá visita ao Porto de Roterdã, maior da Europa, um item da programação conduzido diretamente pelo secretário Sílvio Calos Ribeiro. A direção do porto mostrará sua integração com as cadeias agroindustriais internacionais. Haverá, ainda, “visita ao Portlantis, na Maasvlakte 2, com foco na infraestrutura logística de classe mundial: terminais de contêineres, operação intermodal, automação e os fluxos de comércio internacional que conectam o Porto de Roterdã às cadeias de suprimento globais do agronegócio”.

À tarde, a programação prevê visita à estufa na região de Maasdijk com foco em floricultura (crisântemos), um ramo do agro cearense que vem crescendo muito, principalmente na região da Ibiapaba, onde a Reijers tem fazenda de produção, usando a tecnologia do cultivo protegido. Muitos dos sistemas a serem observados são comparáveis aos da produção de hortaliças, oferecendo ampla visão técnica da operação e da tecnologia de estufa.

Na quinta-feira, 9, pela manhã e à tarde, a missão concentrará sua atenção em áreas voltadas para a gestão hídrica, sustentabilidade e estratégia para o Ceará. Para isso, conhecerá os moinhos de água de Kinderdijk, onde haverá uma sessão técnica sobre sistemas históricos e modernos de controle de irrigação, drenagem e eficiência hídrica, que inspiraram soluções utilizadas até hoje na Holanda. Haverá a apresentação sobre soluções integradas de gestão hídrica, eficiência energética e sustentabilidade aplicadas à horticultura. Também haverá a apresentação das opções para o Ceará após os projetos-piloto: ganhos de volume, otimização de cadeia, insourcing, trajetória low → mid → high tech e o papel do Ceará como hub ou referência para outros estados.