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Crédito às médias empresas gera R$ 1,7 bilhão em PIB no Ceará

Entre 2020 e 2024, o Itaú BBA contribuiu, em média por ano, para a geração de 22 mil empregos e R$ 559 milhões em impostos no estado

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 12:36)
Egídio Serpa
Legenda: A indústria do Ceará foi um dos setores beneficiados pelo crédito que o Itaú BBA ofereceu às médias empresas cearenses
Foto: Divulgação
Um oferecimento de:

Revela um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV): o crédito concedido às médias empresas pelo Itaú BBA gerou impacto médio anual de R$ 1,7 bilhão no PIB do Ceará entre 2020 e 2024. Nesse período, a atividade apoiada pelo banco também resultou em R$ 811 milhões em renda, R$ 559 milhões em impostos e 22 mil empregos. 

No Brasil como um todo, o impacto médio anual estimado foi de R$ 105 bilhões em PIB, R$ 49 bilhões em renda e R$ 34 bilhões em impostos. 

  

“As médias empresas ocupam uma posição estratégica no desenvolvimento das economias regionais. O estudo da FGV reforça como o crédito estruturado e o atendimento especializado contribuem para fortalecer cadeias produtivas locais, gerar empregos e ampliar a arrecadação”, afirma Fábio Villa, diretor comercial responsável pelo Middle Market, Corporate Banking, Multinacionais e Tech Companies d Itaú BBA.  

As médias empresas desempenham papel estratégico na economia brasileira, com forte capacidade de geração de emprego e dinamização regional. O Itaú BBA atua oferecendo soluções financeiras estruturadas, apoio estratégico e proximidade com os empresários, contribuindo para a expansão sustentável desses negócios.   

O levantamento foi conduzido pela FGV com base em metodologia de matriz insumo-produto, estimando os impactos diretos, indiretos e induzidos da atividade econômica associada ao atendimento às médias empresas pelo Itaú BBA no período de 2020 a 2024. 

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