Crédito às médias empresas gera R$ 1,7 bilhão em PIB no Ceará

Revela um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV): o crédito concedido às médias empresas pelo Itaú BBA gerou impacto médio anual de R$ 1,7 bilhão no PIB do Ceará entre 2020 e 2024. Nesse período, a atividade apoiada pelo banco também resultou em R$ 811 milhões em renda, R$ 559 milhões em impostos e 22 mil empregos.

No Brasil como um todo, o impacto médio anual estimado foi de R$ 105 bilhões em PIB, R$ 49 bilhões em renda e R$ 34 bilhões em impostos.

“As médias empresas ocupam uma posição estratégica no desenvolvimento das economias regionais. O estudo da FGV reforça como o crédito estruturado e o atendimento especializado contribuem para fortalecer cadeias produtivas locais, gerar empregos e ampliar a arrecadação”, afirma Fábio Villa, diretor comercial responsável pelo Middle Market, Corporate Banking, Multinacionais e Tech Companies d Itaú BBA.