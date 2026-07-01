Ciência &Tecnologia: receita da Etice já é de R$ 500 milhões

Do ponto de vista tecnológico, o Ceará é um estado bem conectado, de acordo com o presidente de sua Empresa de Tecnologia da Informação (Etice), economista Hugo Figueiredo, que se reuniu, três horas antes do jogo Brasil 2 x 1 Japão, com 14 empresários cearenses da agropecuária. Saudado pelo coordenador do grupo, Tom Prado, empresário da fruticultura. Ele disse que um Cinturão Digital enlaça quase toda a geografia estadual – dos 184 municípios, 139 estão conectados por fibra ótica.

“Mas dentro de dois meses, no máximo, essa conexão estará completada”, anunciou o presidente da Etice, transmitindo a certeza de que, até setembro, o Cinturão Digital do Ceará fará jus ao nome. E não só isso: a gestão da empresa também terá alcançado um padrão “mais alinhado à governança estatal”, disse Figueiredo, sem explicar o que isto significa.

A Etice parece caminhar na direção indicada pelo seu presidente, uma vez que, do ponto de vista financeiro, ela vai muito bem, obrigado. Suas receitas, em 2025, alcançaram R$ 500 milhões, com os quais ela fez vários investimentos. E ainda registrou um lucro operacional, tirando proveito do fato de que o orçamento do Estado lhe garantiu o pagamento da folha do seu pessoal -- são 230 pessoas, das quais 120 são terceirizados, a maioria especializados em TI (Tecnologia da Informação). Mas, desde o dia primeiro de janeiro deste ano, essa despesa de custeio foi assumida pela própria Etice, com seus próprios recursos, como revelou Hugo Figueiredo, que ainda prometeu:

“Até o fim deste ano, a Etice alcançará sua autonomia financeira” – e quem fala assim sabe o que está dizendo.

Apoiado em slides com informações, números e estatísticas, ele abordou a questão dos Data Centers, que são consumidores intensivos de energia elétrica. Como sobre as áreas urbanas não podem passar as Linhas de Transmissão de energia, elas estão agora sendo construídas em locais distantes, alguns isolados.

No caso do Ceará, na área do Complexo do Pecém, está para chegar mais uma Linha de Transmissão, transportando não só a energia suja das termelétricas a carvão, a óleo diesel e a gás natural, mas também, e principalmente, a energia renovável e limpa gerada pela Casa dos Ventos, do cearense Mário Araripe, e destinada à movimentação do Data Center que, em parceria com a chinesa ByteDance, dona do TikTok, e a Omnia, está sendo implantado no Pecém na velocidade da Space X.

“Só com esse primeiro Data Center do Pecém, o consumo de energia no Ceará dobrará”, informou Hugo Figueiredo (hoje, esse consumo é de cerca de 2 gigawatts). Ele adiantou outra novidade: nos próximos 10 anos, o consumo de energia elétrica das empresas instaladas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém alcançará 10 GW, o que so será possível com a chegada das Linhas de Transmissão.

Segundo Hugo Figueiredo, o sistema elétrico do Ceará começa a sofrer pressão pelo lado da demanda. O estado tem 6 GW de capacidade instalada, incluindo termelétricas a gás, a carvão, a gás e a óleo diesel, além de parques eólicos e solares fotovoltaicos, mas tem demanda que necessitará de mais geração.

O ministério de Minas e Energia já confirmou que promoverá, no próximo mês de dezembro, o primeiro leilão de armazenamento de energia solar e eólica em gigantescas baterias especiais, equipamentos que já são produzidas no Brasil por empresas multinacionais. O governo do Ceará, por meio de sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), mantém na surdina tratativas com uma dessas empresas, no sentido de que instale no Pecém uma fábrica de baterias.

PECBRASIL FARÁ PRESTAÇÃO PÚBLICA DE SUAS CONTAS