PecBrasil 2026 deixou legado que agora enriquece as estatísticas

Passou a primeira PecBrasil, maior feira indoor do agro brasileiro, que, de quinta-feira, 25, a sábado, 27, deixou no Centro de Eventos do Ceará um legado impressionante que agora enriquece as estatísticas: só no segundo dia do evento, visitaram-no 50 mil pessoas, número que se repetiu no sábado.

Tem mais: foram fechados negócios – incluindo os leilões de bovinos, equinos e ovinos, que alcançaram valor superior a R$ 150 milhões, confirmando as previsões da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec); o espetáculo musical que, no Theatro José de Alencar, às 19 horas de quinta-feira,25, abriu oficialmente a programação da PecBrasil, com a presença do governador Elmano de Freitas, foi um dos mais belos e emocionantes já registrados naquele centenário espaço cultural.

Esta coluna acompanhou todo o desenrolar da feira, que no sábado registrou outro momento superlativo: o Encontro das Mulheres do Agro, que, de tão grande, teve de ser dividido em duas partes: uma às 9 horas, para mil mulheres, outra às 14 horas, para mais mil, ambas com show do multiartista Waldonys oferecido de presente pela Tijuca Alimentos, do qual ele é garoto propaganda.

Sanfoneiro, cantor, compositor, poeta, piloto de acrobacia e membro honorário da Esquadrilha da Fumaça da FAB, Waldonys prendeu a atração do imenso auditório feminino, tocando, cantando, recitando versos, narrando histórias picantes ou não e sendo, literalmente, abraçado, beijado e amassado por belas mulheres jovens e maduras, casadas e solteiras, todas produtoras rurais. Uma loucura!

Na véspera, no mesmo auditório do segundo mezanino do Centro de Eventos, houve outro acontecimento multitudinário: o 2º Encontro dos Jovens Cooperativistas, com a presença do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, hoje o principal líder do movimento pela disseminação das cooperativas, que são o melhor exemplo de negócios coletivos.

Todos os auditórios onde se realizaram os cursos técnicos sobre os diferentes ramos da agropecuária estiveram lotados. O mesmo aconteceu com os quatro espaços destinados à capacitação de produtores rurais.

Do lado externo do Pavilhão Oeste do Centro de Eventos, o que é virado para a Avenida Washigton Soares – onde a Faec instalou um imenso e confortável estábulo e onde também se realizaram os leilões de gado – a presença de público, incluindo crianças que não conhecem a vida rural – foi impressionante. Todos os quatro leilões realizados nesse espaço estiveram cheios de gente. Comandados por leiloeiros oficiais, esses leilões chamaram atenção pelo gestual dos criadores pecuaristas que, com as mãos ou a cabeça, faziam sinais para o leiloeiro, com o que aumentavam a oferta pelo lote de animais leiloado.

Do lado de dentro da PecBrasil – nos espaços de exposição dos Pavilhões Leste e Oeste – os 1.300 estandes das 600 empresas nacionais e estrangeiras que exibram seus produtos e serviços – o ambiente era de uma gigantesca feira livre: gente vazando pelo ladrão. Havia grupos de estudantes de escolas públicas e privadas que, devidamente fardados, demoravam-se a ver o que máquinas e tratores eram capazes de fazer na atividade diária de uma fazenda agrícola e pecuária.

Alguns dos estandes foram muito visitados, entre os quais o do Sindicato da Indústria de Lacticínios, onde estiveram os presidentes da Fiec, Ricardo Cavalcante, e da Faec, Amílcar Silveira; o da Samaria Camarões e o da Bomar, empresas da carcinicultura que ofereciam degustação de seus camarões no alho e óleo. Outros estandes muito visitados foram os da Itaueira, onde se degustavam seus doces melões; o da Tijuca Alimentos, no qual a atração eram as panquecas de frango, feitas em uma grande frigideira à vista do visitante; e o da Reijers, maior produtora de flores do Brasil, com fazenda de produção em São Benedito, no Ceará.

Outro espaço que atraiu grande público ao longo dos três dias da PecBrasil foi o da Feira dos Municípios. Nele, estandes de 40 prefeituras disputavam a preferência do visitante, ao qual mostravam tudo o que os municípios produzem – da castanha de caju ao doce de leite; do queijo de coalho ao de muçarela; da garrafa de cachaça de R$ 200, produzida em Viçosa, à rapadura de coco; da cajuína à paçoca; do alfenim ao bolo de milho. Uma autêntica Festa do Interior. A Feira dos Municípios é uma das grandes atrações da PecBrasil.