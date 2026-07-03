Lula inaugura trechos da Marquise na Transnordestina
Empresa cearense mantém histórico de entrega de obras dentro dos prazos pactuados em serviços de infraestrutura de grande porte
Foi inaugurada ontem, em Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará, mais uma etapa da Ferrovia Transnordestina: o presidente Lula inaugurou os lotes 4 e 5 do empreendimento, testemunhou o progresso das obras do lote 6 em direção a Quixadá assinou a Ordem de Serviço para a execução do ramal que a conectará essa estrada de ferro ao futuro Terminal de Uso Privado (TUP) Nelog, no Complexo do Pecém.
Todos esses trechos são executados pela Marquise Infraestrutura, empresa do Grupo Marquise, consolidando o seu protagonismo da construtora em um dos maiores projetos de logística do país. O empreendimento é considerado estratégico para ampliar a competitividade do Nordeste e integrar a região aos principais eixos de comércio.
No estado do Ceará, a Marquise Infraestrutura é responsável pela execução dos lotes 1 ao 8, além do lote 11, que fará a ligação entre o município de Caucaia ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém, e do próprio ramal de acesso ao TUP Nelog. Ao longo da implantação da ferrovia, a empresa consolidou sua expertise em obras de alta complexidade técnica, combinando engenharia especializada, robustez operacional e rigoroso cumprimento de cronogramas em um ativo essencial para a infraestrutura nacional.
Para o diretor da Marquise Infraestrutura, engenheiro Renan Carvalho, os marcos celebrados na visita presidencial refletem a confiança conquistada pela empresa no mercado de grandes obras.
"A Transnordestina reúne alguns dos maiores desafios da engenharia brasileira, e fazer parte desse projeto é motivo de grande orgulho para toda a nossa equipe. A entrega desses trechos evidencia nossa excelência técnica e a capacidade de executar projetos de grande porte com qualidade, segurança e eficiência, transformando a logística e impulsionando a economia do Ceará e do país", disse Renan Carvalho à coluna.
Com cerca de 1.200 quilômetros de extensão, a Transnordestina ligará as regiões agropecuárias, minerais e agroindustriais do Sul e Sudeste do Piauí e do Maranhão, do Oeste de Pernambuco ao Complexo do Pecém. O trajeto formará um dos corredores de escoamento mais importantes do Brasil, voltado ao transporte de grãos, minérios, combustíveis e cargas diversas.
“Com essa atuação de ponta, a Marquise Infraestrutura contribui de forma decisiva para a viabilização de uma obra que vai reduzir drasticamente os custos logísticos e potencializar a força produtiva regional nos mercados nacional e internacional”, concluiu Renan Carvalho.
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