Lula inaugura trechos da Marquise na Transnordestina

Foi inaugurada ontem, em Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará, mais uma etapa da Ferrovia Transnordestina: o presidente Lula inaugurou os lotes 4 e 5 do empreendimento, testemunhou o progresso das obras do lote 6 em direção a Quixadá assinou a Ordem de Serviço para a execução do ramal que a conectará essa estrada de ferro ao futuro Terminal de Uso Privado (TUP) Nelog, no Complexo do Pecém.

Todos esses trechos são executados pela Marquise Infraestrutura, empresa do Grupo Marquise, consolidando o seu protagonismo da construtora em um dos maiores projetos de logística do país. O empreendimento é considerado estratégico para ampliar a competitividade do Nordeste e integrar a região aos principais eixos de comércio.

No estado do Ceará, a Marquise Infraestrutura é responsável pela execução dos lotes 1 ao 8, além do lote 11, que fará a ligação entre o município de Caucaia ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém, e do próprio ramal de acesso ao TUP Nelog. Ao longo da implantação da ferrovia, a empresa consolidou sua expertise em obras de alta complexidade técnica, combinando engenharia especializada, robustez operacional e rigoroso cumprimento de cronogramas em um ativo essencial para a infraestrutura nacional.

Para o diretor da Marquise Infraestrutura, engenheiro Renan Carvalho, os marcos celebrados na visita presidencial refletem a confiança conquistada pela empresa no mercado de grandes obras.

"A Transnordestina reúne alguns dos maiores desafios da engenharia brasileira, e fazer parte desse projeto é motivo de grande orgulho para toda a nossa equipe. A entrega desses trechos evidencia nossa excelência técnica e a capacidade de executar projetos de grande porte com qualidade, segurança e eficiência, transformando a logística e impulsionando a economia do Ceará e do país", disse Renan Carvalho à coluna.