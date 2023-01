Penitenciárias: Senai e Governo do Ceará investem mais na educação de internos

Boa notícia! Renovaram sua parceria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Ceará (Senai-Ceará) - organismo do Sistema Fiec - e a Secretaria de Administração Penitenciária do Governo do Estado, por meio da qual darão continuidade ao Projeto Sou Capaz, que forma – por meio de variados cursos ministrados aos internos do Sistema Prisional – profissionais para o mercado de trabalho.

A nova parceria permitirá a oferta de 3.600 vagas nos cursos de qualificação profissional nas penitenciárias da Região Metropolitana de Fortaleza, em Sobral, na região Norte, e em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Sul do estado.

Essas vagas serão distribuídas em 180 turmas para os cursos de costureiro industrial do vestuário; pedreiro de alvenaria; gesseiro; pintor de obras imobiliárias; eletricista instalador residencial; auxiliar de Estamparia; e serralheiro de metais ferrosos.

Todos os cursos terão 160 horas de duração.

O Projeto Sou Capaz tem o objetivo geral de reinserir pessoas privadas de liberdade por meio da qualificação profissional.

Além disso, o projeto pretende fomentar a ressocialização e a preparação dos alunos para o mercado de trabalho; possibilitar a remissão da pena; e proporcionar mão de obra qualificada para realizar,por exemplo, manutenções nas unidades penais.



“É uma iniciativa que valoriza a capacidade de ressocialização do ser humano, como diz o superintendente do Sesi-Ceará e também diretor regional do Senai-Ceará, engenheiro Paulo André Holanda. Ele acrescenta:

“É com muita alegria que renovamos essa parceria. Trata-se de um projeto de resgate da cidadania porque, antes dele, os internos muitas vezes ficavam sem a oportunidade ressocializar-se. Para isso, nada melhor do que a educação. E quando eu digo educação, não é só a educação técnica. O Senai-Ceará segue a filosofia do educar para valorizar. Nós transmitimos ética, solidariedade, cooperativismo, virtudes humanas que promove o verdadeiro resgate das pessoas”.

De acordo com Paulo André Holanda, o Projeto Sou Capaz é referência no país não só pela quantidade de internos beneficiados, mas também pela qualidade dos cursos, que são planejados segundo a demanda do Governo do Estado.

“São cursos importantes. Os alunos colocam em prática dentro dos presídios o que aprendem nas salas de aula e saem capacitados para não voltarem mais. Hoje, no Brasil, o índice de reincidência é muito alto, varia de 75% a 80%. Para diminuir esse percentual, só há uma saída: a educação para o trabalho”, afirma o superintendente do Senai-Ceará.

O Projeto Sou Capaz foi iniciado em 2019 e, desde então, está sendo executado em 27 unidades prisionais do Ceará. Desde o início do Projeto, 19 mil internos já foram capacitados.