Evangelho de hoje,6ª feira, 13/01 (Mc 2, 1-12)

Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. reuniram-se ali tantas pessoas, que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a Palavra. Trouxeram-lhe, então, um paralítico, carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: 'Filho, os teus pecados estão perdoados'. Ora, alguns mestres da Lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações: 'Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando: ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus'. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo, e disse: 'Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil: dizer ao paralítico: 'Os teus pecados estão perdoados', ou dizer: 'Levanta-te, pega a tua cama e anda'? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem, na terra, poder de perdoar pecados, - disse ele ao paralítico: - eu te ordeno: levanta-te, pega tua cama, e vai para tua casa!' O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: 'Nunca vimos uma coisa assim'.

Reflexão – Os amigos do paralítico!

O pecado é como uma enfermidade que nos paralisa e nos impede de ter comunhão com Deus. Jesus tem poder de perdoar pecados, no entanto, algumas vezes, como no caso relatado, precisemos da ajuda de alguém. Aquele paralítico precisou da ajuda dos amigos para ser levado a Jesus e ser curado. Hoje também há muitos paralíticos esperando por nós para serem apresentados a Jesus e reconciliados com o Pai. Por causa das dificuldades, dos empecilhos, dos desencontros de horários, muitas vezes nós deixamos por menos e não acudimos alguém que está paralítico. O exemplo dos quatro homens é, pois, uma demonstração de perseverança, de persistência e de confiança absoluta em Deus o qual devemos seguir. Eles sabiam que se aquele homem conseguisse chegar até Jesus, ele seria curado, por isso não mediram esforços e fizeram até o impossível a fim de que o encontro acontecesse. “Jesus viu a fé daqueles homens” que levavam o paralítico até Ele! Não foi a fé do próprio paralítico que o salvou, mas a fé dos seus amigos. Muitas pessoas nós queremos levar para conhecer Jesus e ainda não tomamos a iniciativa de conduzi-los até Ele! Qual é o espírito que nos move a levá-los? Será que nos falta fé? Será que duvidamos do poder de Jesus para aquele (a) amigo (a) “difícil”? Quais são as dificuldades e as barreiras que nos atrapalham e, por isso, não conseguimos? A mensagem que nos é dada hoje é a de nunca desistir em querer ajudar a alguém. – Você também tem fé de que Jesus pode curar os seus amigos paralíticos? – O que você tem feito para demonstrar a sua fé? – O que você entende por paralítico? Para onde Jesus mandou ir o paralítico depois de curá-lo? – Na sua casa tem alguém paralítico (a)?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO