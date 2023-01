Fiec e Sebrae respeitam decisão da Guararapes de fechar Fortaleza

Em nota encaminhada a esta coluna, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE), o Sindicato das Indústrias de Confecções e Roupas de Homem e Vestuário do Estado do Ceará (Sijdroupas) e o Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas no estado do Ceará (Sindconfecções) respeitam a decisão do grupo empresarial, mas recebem “com muita tristeza” a notícia do encerramento das atividades industriais da empresa Guararapes no Ceará.

Na nota, as quatro entidades, afirmam que, “tratando-se de uma das empresas mais antigas filiadas ao setor e com um histórico marcante no desenvolvimento industrial, social e econômico do Ceará, registra-se o respeito à decisão estratégica do grupo empresarial de concentrar suas atividades no seu estado de origem, o Rio Grande do Norte”.

Em seguida, consignam “o compromisso assumido pela empresa de cumprir suas obrigações trabalhistas e legais, além de conceder outros benefícios aos seus empregados, a exemplo da doação de uma máquina de costura para cada costureira desligada”.

Diante disso – acrescenta a nota – “preocupadas com os efeitos sociais e econômicos decorrentes, as entidades citadas e o Poder Público, por meio do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza firmam o compromisso de trabalhar conjuntamente na adoção de medidas que promovam a requalificação e a realocação dos postos de trabalho gerados”.