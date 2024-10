Pela 1ª vez, Sudene participará da Expoece

Prosseguem os preparativos para a 68ª edição da Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará (Expoece), que se realizará de 10 a 17 de novembro no parque de exposições Governador César Cals, em Fortaleza. Uma de suas novidades neste ano será a presença inédita da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que terá um estande exclusivo na feira.

“A Sudene reconhece a importância da Expoece como um evento estratégico para o desenvolvimento do setor agropecuário da região nordestina, especialmente do Ceará. Em consonância com o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), o apoio da autarquia à exposição fortalecerá o agronegócio e a Agricultura Familiar impulsionando a economia regional, ao mesmo tempo em que reforçará nosso compromisso com o crescimento econômico sustentável e inclusivo da região”, como diz o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, Heitor Freire.

Realizada, anualmente, desde 1954, a Expoece integra o calendário o calendário de eventos do agronegócio cearense, sendo promovida pela Associação dos Criadores do Ceará (ACC), que está intensificando as providências para receber expositores cearenses e nordestinos de outros estados.

A Expoece inclui-se entre os maiores eventos da agropecuária do Nordeste, igualando-se aos que se realizam no Rio Grande do Norte e na Bahia. Durante sua realização, o público visitante poderá conferir produtos da Agricultura Familiar e do artesanato regional e percorrer a exposição de bovinos, equinos, ovinos e caprinos e participar da programação técnica e dos shows artísticos e culturais.

"A Expoece consolidou-se como a maior exposição agropecuária do Ceará e neste ano temos o orgulho de contar pela primeira vez com a participação da Sudene, que trará suas ferramentas de financiamento e incentivos fiscais, essenciais para atrair novos investimentos à nossa região", disse Braga Almeida, presidente da ACC.

O evento conta, ainda, com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária (FAEC), do capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), do Sebrae-CE, do Governo do Estado e do Banco do Nordeste (BNB).