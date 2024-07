Pecém escolhe consórcio que operará terminal de amônia verde

A Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém Sociedade Anônima, a CIPP S/A, divulgou ontem, 10, o resultado do processo de escolha do consórcio de empresas que planejará, projetará, construirá e operará um terminal de amônia verde que integrará o Hub do Hidrogênio Verde do Pecém.

O terminal operará no mesmo Píer número 2 do Pecém, onde operou a unidade de regaseificação da Petrobras.

O consórcio escolhido foi o integrado pelas empresas Stolthaven Terminals e Global Energy Storage.

De acordo com comunicado distribuído ontem pela CIPP S/A, esse terminal fará parte da estrutura compartilhada que será utilizada pelas indústrias que produzirão hidrogênio e amônia verdes no Complexo do Pecém a partir do próximo ano de 2026.

O presidente da CIPP S/A, Hugo Figueiredo, disse que a escolha do consórcio representa uma fase importante na concretização do Hub do H2V no Pecém. Ele adiantou, ainda, que o desenvolvimento de um terminal de amônia verde no Porto do Pecém atenderá à produção de hidrogênio verde e à exportação dessa produção, permitindo que os mercados acessem uma das fontes mais competitivas dessa energia renovável em nível global.

O Porto do Pecém e seu acionista Porto de Roterdã formarão a rota de exportação/importação de H2V mais próxima entre a América do Sul e a Europa.