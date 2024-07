Será amanhã em Fortaleza a Showbrinq, feira regional de brinquedos

Será aberta amanhã, quarta-feira, 10, no Centro de Eventos do Ceará, recebe, mais uma edição anual da Showbrinq, a maior feira regional do setor de brinquedos do Brasil. Com entrada gratuita para lojistas e comerciantes, o evento deste ano contará com a presença recorde de fabricantes de brinquedos.

Além de Fortaleza, a feira ocorrerá em mais seis cidades: Caruaru-PE (16, 17 e 18 de julho); Feira de Santana-BA (23, 24 e 25 de julho); Goiânia-GO (31 de julho e 01 e 02 de agosto); Rio de Janeiro-RJ (08 e 09 de agosto) e Vitória-ES (21 e 22 de agosto).

Eliane Faria Neves e Manoel Ribeiro, diretores e fundadores da Showbrinq, informam que o evento tem o objetivo apresentar as principais tendências e novidades do setor de brinquedos, além de gerar oportunidades de negócios entre os participantes.

A exposição reúne as principais marcas fabricantes com o intuito de impulsionar o comércio varejista, especialmente em preparação para as compras do Dia das Crianças e do Natal. Com o aumento no número de expositores, a organização da Showbrinq prevê resultados expressivos em termos de negócios fechados.

De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), a indústria brasileira de brinquedos cresceu 3,81% no ano passado em comparação com o ano anterior, alcançando um faturamento de R$ 9,4 bilhões. A previsão para 2024 é de resultados ainda melhores, com um aumento de 4%, alcançando R$ 9,8 bilhões.

Neste contexto, a Showbrinq destaca-se como uma oportunidade para conquistar uma parcela do mercado e apresentar as tendências do setor para o próximo ano.