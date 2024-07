Trabalhos do Instituto Atlântico aprovados em eventos científicos

Instituição de Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos, desenvolvido para fornecer soluções científicas e tecnológicas, o Instituto Atlântico, por meio do seu time de Inovação, alcançou a marca de nove artigos aprovados em eventos e periódicos científicos de tecnologia e inovação no Brasil e em outros países.

Os trabalhos, resultantes de pesquisas e provas de conceitos, foram aceitos no 29º IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), na França; na ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering (FSE), que este ano acontecerá em Porto de Galinhas (PE); no Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC 2024); no WASHES 2024; e no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC).

Além disso, o artigo Harnessing idle edge resources for execution of cloud services: a comprehensive review (Aproveitando recursos de borda ociosos para execução de serviços em nuvem: uma revisão abrangente), de autoria de Alex Trajano, foi publicado na revista internacional Transactions on Emerging Telecommunications Technologies (ETT).

Alex Monteiro, coordenador de Inovação do Instituto Atlântico, celebra as conquistas.

"As aprovações destacam a qualidade das pesquisas e a importância das soluções propostas pelo nosso time. Elas reforçam nossa reputação como uma instituição de excelência em ciência e tecnologia, elevam o prestígio do Ceará no cenário nacional e internacional e contribuem para o avanço da ciência e tecnologia, alinhando-se com os objetivos de desenvolvimento e inovação essenciais para nossa economia."