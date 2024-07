Cearense M. Dias Branco entra no Movimento Transparência 100%

Após a conquista de diversas premiações relativas à transparência corporativa e divulgação de relatórios demonstrando a consistência de suas informações e resultados, a cearense M. Dias Branco, empresa líder nacional do mercado de massas e biscoitos, aderiu agora ao Movimento Transparência 100%.

Maior iniciativa de fomento à transparência no País, o movimento tem como objetivo encorajar e capacitar as empresas a irem além das obrigações legais, fortalecendo mecanismos de transparência e integridade em empresas de destaque.

O Movimento Transparência 100% é uma das iniciativas do Programa Ambição 2030, promovido pela Rede Brasil do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de engajar empresas e organizações na adoção de ações concretas alinhadas aos princípios do Pacto Global, em especial direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção.

“A M. Dias Branco aderiu de forma voluntária ao Movimento Transparência 100%, iniciativa que representa mais um importante passo na jornada pelo desenvolvimento da transparência corporativa no Brasil. Essa adesão reforça nosso engajamento com a adoção de medidas que apoiem o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU”, como disse Daniel Gutiérrez, vice-presidente Jurídico, de Governança, Riscos e Compliance de M. Dias Branco.

O Movimento Transparência 100% é a primeira e maior iniciativa de fomento à transparência corporativa do Brasil, e propõe cinco metas a serem cumpridas pelas empresas até 2030:

100% de transparência das interações com a Administração Pública; remuneração 100% íntegra da alta administração; 100% da cadeia de valor de alto risco treinada em integridade; 100% de transparência da estrutura de Compliance e Governança; 100% transparência sobre os canais de denúncias.

A iniciativa conta com quase 70 participantes, baseando-se na crença de que empresas devem ir além das obrigações legais para fortalecer seus mecanismos de transparência e integridade. Por meio de Jornadas do Conhecimento, Workshops, MasterClasses e outras iniciativas, a proposta é trabalhar para tornar as empresas mais resilientes, transformando-as em exemplos para todo o setor privado, desenvolvendo ainda mais a governança em todo o País.

A proposta também auxilia o setor privado brasileiro a alcançar as metas de combate à corrupção que integram o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 (ODS 16). Para isso, os pilares de atuação são: Engajamento da alta liderança, adesão e cumprimento das metas do movimento; Visibilidade, articulação empresarial e publicização do compromisso; Construção de capacidades, produção de conhecimento e capacitação; e Monitoramento, compartilhamento de boas práticas e premiação – neste caso, o monitoramento se dará por meio de um formulário anual auto declaratório que será enviado pelo Pacto Global com os indicadores de cada meta assumida pela empresa.

A M. Dias Branco já é signatária do Pacto Global da ONU e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos. Por meio de sua Agenda Estratégica ESG, a companhia adotou metas públicas para serem alcançadas até 2030, com base em pilares que representam o ESG: “Cuidar do Planeta”, “Acreditar nas Pessoas” e “Fortalecer Alianças e maximizar valor da Companhia”.

“No âmbito do pilar governança, ampliamos nosso compromisso com o estabelecimento de oito novas metas públicas e sete internas, e a adesão ao Movimento Transparência 100% foi uma delas. As demais envolvem temas como divulgação anual da Carta de Governança Corporativa; diversidade de gênero e de grupos sub-representados no Conselho; manutenção de membros independentes no Conselho e no Comitê de Auditoria acima do exigido pela regulamentação, dentre outros”, finalizou Gutiérrez.