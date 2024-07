Alvoar, ex-Betânia, lança na Bahia nova marca Camponesa

Quinta maior empresa de lácteos do país, a Alvoar Lácteos (antiga Betânia) alcançou, em 2023, faturamento bruto de R$ 4,8, reveita que crescerá neste ano. A empresa, que reúne marcas líderes em seus segmentos, como Betânia, Camponesa, Betânia Kids, Yobem e Caramelos Embaré, atua com um portfólio forte e diversificado com mais de 250 produtos vendidos em mais de 50 mil pontos de venda no Brasil e em mais de 30 países.

Uma parte representativa desse mercado está no Nordeste, região prioritária para Alvoar Lácteos, não apenas devido à sua importância econômica, mas também pelo seu potencial de crescimento. É no Nordeste que Alvoar atua com marcas líderes em seus segmentos como Betânia - líder em UHT com 39% de market share e vice-líder em iogurtes com 19% de market share no NE; e Camponesa - líder em leite em pó com 22% de market share.

Dentro deste contexto, o estado da Bahia é crucial para o Grupo. Reconhecendo esse potencial, a Alvoar tem destinado investimentos contínuos, incluindo a inauguração de três novos centros de distribuição em 2023 e 2024. Hoje, a Alvoar atua na Bahia com duas fábricas e uma grande força de vendas com mais de 180 profissionais. Segundo o CEO da Alvoar Lácteos, Bruno Girão, a estratégia da empresa “é concentrar investimentos na Bahia para fortalecer a presença da Alvoar e ampliar significativamente nossa influência no mercado nordestino”.

A Alvoar leva para a 13ª Super Bahia anúncios estratégicos do segundo semestre. Durante a maior feira de varejo de alimentos do Nordeste, que ocorrerá de quarta a sexta-feira desta semana no Centro de Convenções de Salvador, a Alvoar apresentará a nova marca Camponesa, com novo design de marca e novas embalagens assinados pela Agência Anacouto.

O novo posicionamento reforça a tradição de mais de 70 anos de Camponesa, ressaltando como a marca que oferece uma linha completa de produtos feitos para encher a mesa de afeto, novos sabores e novas receitas.

Também no evento, Betânia Kids, marca infantil da Alvoar Lácteos, apresenta a ampliação do portfólio de iogurtes com os sabores uvinha e goiabinha, da linha Merendinha.

Outro grande lançamento focado no público que busca uma alimentação mais saudável e funcional, a Alvoar Lácteo lança o iogurte proteinado sabor morango, da Yobem. Disponível nas embalagens pouch e garrafa, o produto contém 15g de proteínas, com zero lactose, zero adição de açucares e baixo teor de gordura.

De acordo com a diretora executiva de Marketing da Alvoar Lácteos, Cynthia Serreti, a escolha da feira para os lançamentos reflete a importância da Bahia para a empresa.

“Reconhecemos a influência e o potencial de mercado da Super Bahia, por isso iremos lançar em primeira mão o novo posicionamento da nossa marca estratégica Camponesa, além dos lançamentos das nossas marcas de grande sucesso (Yobem e Betania Kids) para o público qualificado do evento”.

A 13ª edição da Super Bahia 2024 - Feira e Convenção Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores tem o tema “Inovação, tendências e foco no cliente”. A expectativa é de que, nos três dias de evento, sejam gerados R$ 540 milhões em negócios, um crescimento de 20% em relação ao ano passado, assim como um aumento de 150 para 180 no número de empresas nacionais e internacionais participantes.