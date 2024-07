Secretário cearense diz aos mineiros como produzir com pouca água

Sílvio Carlos Ribeiro, secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, participou, no fim de semana, da Exposição Agropecuária de Montes Claros, a Expomontes, no Norte de Minas Gerais.

Ele foi convidado pela promotora da exposição, a Sociedade Rural de Montes Claros, entidade que está celebrando 80 anos de vida e cujos diretores queriam saber como o Ceará tem conseguido crescer na agropecuária mesmo enfrentando restrição hídrica.

Os agropecuaristas da região Norte de Minas Gerais estão, neste momento, passando por grandes dificuldades por causa de uma estiagem que já dura mais de um ano. O secretário Sílvio Carlos Ribeiro fez para os mineiros uma palestra em que narrou o esforço conjunto do governo estadual cearense e da iniciativa privada no sentido de incentivar a agricultura e a pecuária aproveitando a água dos seus açudes, do subsolo e a que vem – quando vem – do Projeto São Francisco.

“No Ceará, tentamos produzir mais com menos água”, disse o executivo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado.

A Expomontes, informou Sílvio Carlos Ribeiro, vem crescendo de ano para ano, demonstrando a força do agro em uma área de Minas Gerais assemelhada à do Nordeste, ou seja, onde os períodos prolongados de estiagem, como o de agora, inibe a produção da agricultura e da pecuária. Sílvio Carlos Ribeiro disse à coluna que o governo do Ceará e a Sociedade Rural de Montes Claros, daqui para a frente, trocarão experiências.

Os líderes da agropecuária do Norte de Minas estão agendando uma visita ao Ceará para reuniões com as secretarias do Desenvolvimento Econômico e de Recursos Hídricos e com a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec).