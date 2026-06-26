PecBrasil: todos os auditórios lotados de produtores rurais

Na PecBrasil 2026, que desde ontem se realiza no Centro de Eventos do Ceará, chama atenção a total lotação dos vários auditórios nos quais são proferidas as palestras e ministrados os cursos técnicos, ouvidos com atenção por quem produz no campo. Por que tanto interesse? – foi a pergunta que a coluna fez a Sérgio Oliveira, superintendente da representação cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), organismo integrante do Sistema Faec. Ele respondeu:

“Trata-se da boa consequência do avanço dos diferentes ramos do setor agropastoril, que cresceu, também, na transmissão e na absorção do conhecimento, o que envolve o ensino da tecnologia e a prática da inovação. Ao longo do ano passado, o Senar-Ceará qualificou, com seus cursos itinerantes, mais de 10 mil produtores rurais em todo o estado”.

Sérgio Oliveira sabe do que fala, pois é ele quem comanda o esforço que a Federação da Agricultura e Pecuária (Faec) – promotora, com o Sebrae-Ceará, da PecBrasil – desenvolve para adequar o agro cearense às exigências do mercado: produtos de alta qualidade, produzidos por mão de obra idem.

Este colunista percorreu os auditórios da PecBrasil e surpreendeu-se com o número de produtores rurais neles presentes – pessoas simples, como o são, aliás, os que labutam na zona rural, cultivando e colhendo vitaminas, proteínas e fibras vegetais que alimentam, embelezam, vestem e tornam saborosa a vida do consumidor final, ou seja, de todos nós.

Exemplo do que acima foi dito aconteceu entre as 9 e as 10 horas de ontem, no Auditório 8 localizado no mezzanino do Pavilhão Oeste do Centro de Eventos. Cerca de 300 criadores de camarão do Ceará, do Rio Grande do Norte e do Piauí ouviram com muito silêncio e atenção o que lhes disse o empresário cearense Cristiano Maia, maior carcinicultor do país e dono da Samaria Camarões, que lhes falou sobre as potencialidades do setor aqui e nos estados vizinhos. O palestrante não frustrou a atenta plateia, que o aplaudiu.

Maia começou dizendo que o camarão é hoje uma das proteínas mais valorizadas do mundo, e tanto é verdade que o seu consumo na Europa, nos Estados Unidos e, principalmente, no Brasil, cresce a cada ano. E acrescentou que o mercado interno brasileiro tem, atualmente, preço melhor do que o oferecido pelos mercados norte-americano e europeu.

“Minha empresa já chegou a exportar toda a sua produção para os Estados Unidos da América, mas hoje está totalmente dedicada ao mercado brasileiro. Mas para isso fizemos um trabalho muito interessante, que deu e segue dando excelentes resultados. Nós visitamos algumas cidades estratégicas do Sudeste, entre as quais a paulista Ribeirão Preto e a mineira Juiz de Fora. Lá conversamos com os proprietários e com os chefes de cozinha dos seus principais restaurantes, mostrando a eles a qualidade do nosso produto e o seu alto valor nutritivo. Deu resultado. O consumo de camarão nos restaurantes dessas cidades mais do que dobrou. Resumindo: hoje, fornecemos camarão para as grandes redes de restaurante do país”, disse Cristiano Maia com o entusiasmo e o jeito de sempre.

Em seguida, ele contou que está “muito otimista” com a chance de voltar a exportar para os países da Europa como resultado do acordo celebrado pelo Mercosul com a União Europeia. E revelou que se mantém permanentemente em contato com o Ministério da Agricultura, que, juntamente com o Ministério de Relações Exteriores, conduz os entendimentos.