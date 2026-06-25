ArcelorMittal Pecém conquista nova certificação internacional

Boa notícia! A ArcelorMittal Pecém conquistou a certificação internacional ResponsibleSteel™, uma das mais relevantes referências globais em sustentabilidade para a indústria do aço. O reconhecimento atesta que a siderúgica cearense opera em conformidade com os rigorosos critérios ambientais, sociais e de governança (ESG), avaliados por auditoria independente.

Na prática, a certificação demonstra que o aço produzido em Pecém atende a padrões internacionais de produção responsável, considerando aspectos como redução de impactos ambientais, respeito aos direitos humanos e trabalhistas, saúde e segurança das pessoas, relacionamento com comunidades e transparência na gestão.

O ResponsibleSteel™ é uma iniciativa global que reúne os principais atores da cadeia do aço para promover práticas mais sustentáveis em todo o setor. A certificação é baseada em 13 princípios que abrangem temas como liderança corporativa, saúde e segurança ocupacional, direitos humanos e trabalhistas, engajamento com comunidades, mudanças climáticas, gestão da água, biodiversidade e economia circular.

A conquista ocorre em um momento simbólico para essa unidade do grupo ArcelorMittal, que está a celebrar 10 anos de operação neste mês de junho deste 2026. Ao longo da década, a planta consolidou uma trajetória marcada pela implementação de iniciativas estruturantes nas áreas de sustentabilidade, saúde e segurança, governança, direitos humanos e relacionamento com comunidades.