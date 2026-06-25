Abertura da PecBrasil: hoje será a noite das emoções

Esta coluna de hoje inicia-se com várias perguntas muito simples: 1) conhecem as senhoras e os senhores, queridos leitores, quem produz, onde e em que condições produz o alimento de suas refeições diárias? 2) e quem enfeita, colore e perfuma com flores sua casa, a festa de aniversário, a cerimônia de casamento e a missa de ação de graças? 3) e quem cria o bovino, a ave, o ovino e o caprino que lhes dão a proteína animal? 4) e quem tira da colmeia o mel das abelhas que adoça suas bocas? 5) e quem extrai do chão árido a planta ornamental que emoldura os ambientes mais sofisticados? 6) e quem planta e colhe o algodão que os veste?

Resposta única: o produtor rural. Este é o herói que – desafiando a intempérie – o frio, o calor, a chuva, o vento forte ou falta dele – e mais a tristeza, a doença, a morte de alguém querido, estando onde estiver, em qualquer lugar do mundo – moureja de sol a sol para produzir o que comemos e o que vestimos. Pouco ou quase nenhum louvor tem sido prestado a esse anônimo trabalhador.

Mas hoje isto vai mudar!

Nesta quinta-feira, dia 25 de junho de 2026, data da inauguração da primeira PecBrasil (novo nome da antiga Pecnordeste), maior feira e exposição indoor do agro brasileiro, será o produtor rural – agricultor ou pecuarista, floricultor ou carcinicultor, avicultor ou tilapicultor – o grande e exclusivo homenageado. Finalmente, prestar-se-á justo, merecido e oportuno louvor a quem deve ser louvado.

A programação técnica de palestras e cursos da PecBrasil terá início às 8 horas, no Centro de Eventos do Ceará, e o início da feira será às 11 horas. Mas a cerimônia oficial de sua abertura, que terá a presença do governador Elmano de Freitas, será realizada às 18 horas no belo e centenário Theatro José de Alencar. Esta coluna assegura que a solenidade será marcada por algo de grande impacto que causará fortes emoções aos cerca de 500 convidados da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), promotora da PecBrsil (antiga Pecnordeste).

Nascido de uma ideia do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira, e apropriada e desenvolvida pela privilegiada inteligência do cearense André Gress, o espetáculo – incluindo texto, roteiro e arranjos musicais, iluminação, e direção – foi criado com exclusividade para a noite de hoje. Gress é diretor especializado na criação de experiências que unem estratégia, emoção e entretenimento para transformar projetos em momentos memoráveis.

Em 2026, André Gress recebeu o Eventex Awards na categoria Creative Director, um dos mais importantes reconhecimentos internacionais da indústria de eventos e experiências. Atualmente, ele atua como diretor Nacional da Broadway Dreams Foundation Brasil, liderando a expansão da instituição no país e promovendo a formação de novos talentos em parceria com artistas e profissionais da Broadway.

Sua trajetória transita entre a música, o teatro e as experiências imersivas. No teatro musical, dirigiu Avenida Q – musical da Broadway (2015–2016); A Hora da Estrela – musical (2017); Godspell – musical da Broadway (2018); e Rent – musical da Broadway (2019). Também assinou a direção da superprodução Illuminare (2022), com participação do Ballet Bolshoi Brasil, tendo sido o diretor brasileiro responsável pela versão brasileira do espetáculo internacional Patrulha Canina – musical (Paw Patrol Live), em 2022 e 2023.