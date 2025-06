Para Chagas Vieira, a boa comunicação é falar a verdade

Da 13ª edição do “Seminário Gestores Públicos – Prefeitos 2025”, encerrado ontem no Centro de Eventos do Ceará, ficou a certeza de que os prefeitos municipais cearenses, seus secretários e seus executivos têm hoje, em dobro, o interesse pelo aprendizado que tiveram seus antecessores.

Eles demonstraram isso ontem, segundo e último dia do seminário: ouviram e anotaram todo o conhecimento que lhes foi transmitido por 74 palestrantes a respeito das novas tecnologias e das inovações inseridas na moderna administração pública.

(O evento, em sua edição deste ano, teve mais de 5 mil participantes de 182 municípios do Ceará e de 23 outros estados, que acompanharam os debates pela internet, 74 painelistas e 14 mediadores).

Ontem, os dois auditórios do evento estiveram lotados. O de número 1 – palco do Painel 4, que tratou da “Transparência, Cidadania e Fortalecimento da Gestão Pública, moderado por este colunista – surpreendeu pela avalanche de informações dos painelistas.

O primeiro deles foi o secretário da Casa Civil do Governo do Estado, Chagas Vieira, que tratou da “Transparência na Comunicação Social”. Dirigindo-se diretamente aos prefeitos e secretários municipais à sua frente e falando sobre um tema que domina começou com um claro recado:

“Para combater as ‘fakes news’, usem a verdade. Destruam as mentiras com a verdade. É assim que tornamos transparente a comunicação governamental. Tirem o melhor proveito das redes sociais, propagando para a sua população o que fazem no dia a dia. E para isto as diferentes plataformas digitais são muito eficientes pelo latrgo alcance que têm.”

Em seguida, demonstrando sentir-se à vontade em um ambiente nitidamente marcado pela presença de líderes políticos de dezenas de municípios do Ceará, o secretário transmitiu números que mostram a força e a boa organização do sistema de comunicação do governo Elmano de Freitas. Ele disse que o Ceará é, hoje, o terceiro estado mais conectado no Instagram, com 800 mil usuários, E adiantou que, o site do governo estadual cearense é visitado por 9,1 milhões de pessoas, das quais 4,2 milhões “são usuários efetivos”.

Chagas Vieira informou que 6,6% dos que acessam o site do Governo do Ceará o fazem utilizando o telefone celular e 31%, o computador (PC ou notebook). Desse total, 52,7% chegam ao site através do Google. Ele comentou que, hoje, as redes sociais são “um campo de desinformação”, tantas são as ‘fake news’. Por esta razão, repetiu que “o segredo para alcançar e transmitir a boa informação é ser transparente e falar a verdade”.

Nome muito cotado para tornar-se candidato ao Senado pela coligação partidária que dá sustentação no Legislativo estadual a gestão do governador Elmano de Freitas, o secretário Chagas Vieira fez outra advertência aos gestores municipais presentes ao evento concluído ontem. Ele disse:

“A expectativa dos eleitores é de que nós resolvamos os seus problemas. Boa parte deles é resolvida, mas outra parte, não. Então, a saída é falar a verdade, comunicar por que não foi possível, ainda, solucionar este ou aquele problema. Falar a verdade, dizer a verdade, transmitir a verdade é 100% seguro e correto”, finalizou o secretário.

Depois, dele falou Liana Machado de Souzam secretária Executiva da Receita da Secretaria da Fazenda do Ceará. Ele mostrou a extensa lita de serviços que o site da Sefaz na internet mantém à disposição do contribuinte. Em seguida, foi a vez Luiz Fernando Menescal, superintendente da Controladoria Geral da União no Ceará. Ele também expôs os programas e ações da CGU, que atua em diversas frentes, como auditoria e fiscalização, correição, ouvidoria e prevenção e combate à corrupção.

Patrícia Saboya, conselheira do Tribunal de Contas do Estado foi na mesma toada e apresentou o cardápio de serviços que o TCE dispõe para servir os municípios e sua população. E Marconi Lemos, secretário Executivo da Controladoria e Ouvidoria Geral do Ceará não apenas expôs o menu de ações da CGE, como citou casos práticos em que a plena e rápida intervenção do organismo resolveu problemas do cidadão.

No final, prefeitos e secretários municipais confraternizaram-se no auditório. Chagas Vieira e Patrícia Saboya – ex-deputada federal e estadual e ex-primeira dama do Estado – foram os mais assediados, mas atenderam, sempre sorrindo, a todos os pedidos de fotos.

A edição deste ano do Seminário Gestores Públicos – Prefeitos 2025 teve, do ponto de vista técnico e político, êxito completo, a começar pelo público presente, que lotou durante os dois dias do evento os seus dois auditórios, nos quais, simultaneamente, duas palestras eram proferidas, graças à nova “tecnologia do silêncio”: todos – o auditório e os palestrantes e debatedores – usaram fones de ouvido, cada um sintonizado em frequência distinta. O auditório da direita, lotado, ouvia uma palestra; o da esquerda, também lotado, ouvia outra palestra – tudo ao mesmo tempo. Os aplausos eram transmitidos pelo agito das mãos dos espectadores. Prova de que o mundo está sendo digitalizado