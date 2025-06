Coopercon Ceará anuncia revolução na construção civil

Boa notíca! A Coopercon Ceará, em parceria com o Instituto de Tecnologias de Industrialização das Edificações (ITIE), realizará na terça-feira da próxima semana, 24, às 9h, na cobertura da Casa da Indústria, sede da Fiec, o lançamento oficial da primeira fase do Offsite Park-CE. O evento, que é gratuito, marca um passo decisivo rumo à industrialização da construção civil no estado, com foco em inovação, eficiência e produtividade.

O Offsite Park-CE é uma iniciativa inédita no Brasil. Trata-se de um consórcio colaborativo que reúne empresas especializadas na fabricação de edificações e componentes construtivos industrializados. A proposta é revolucionar a forma de construir, adotando o conceito de “fabricar para montar”, inspirado em modelos de países como Japão, Alemanha e Reino Unido.

Para Emanuel Capistrano, presidente da Coopercon Ceará, o projeto consolidará este estado como protagonista da transformação tecnológica no setor.

“Estamos diante de uma mudança estrutural na forma de construir. O Offsite Park é mais do que um polo industrial: é um ambiente de colaboração, inovação e ganho de escala, com impacto direto na qualidade, no tempo e no custo das obras”, assegura ele.