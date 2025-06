Seminário Prefeitos 2025: a gestão pública digitalizada

Iniciado ontem, segunda-feira, 16, no Centro de Eventos, será concluída hoje a XIII edição do “Seminário Gestores Públicos – Prefeitos 2025”, promovido pelo Diário do Nordeste com o explícito e único objetivo de transmitir conhecimento aos que têm a responsabilidade de administrar o serviço público. Indo direto ao ponto: as palestras, conferências e debates técnicos que estão acontecendo no seminário destinam-se a quem tem o poder de tomar decisão sobre o que fazer – ou não – no governo municipal.

Hoje, este colunista moderará, a partir das 9h30, o Painel 4 do seminário – exatamente o que terá a presença do secretário da Casa Civil do governo estadual cearense, Chagas Vieira, um nome em ascensão na vida política e administrativa do estado. Ele é muito cotado para tornar-se candidato ao Senado, apoiado pela ampla coligação partidária que suporta, no Poder Legislativo, a gestão do governador de Elmano de Freitas.

O que dirá Chagas Vieira excitará, diretamente, o interesse do auditório, que terá prefeitos, vereadores, empresários da indústria e do agro, deputados, todos ansiosos para conhecer, mais de perto, o que pensa e o que pretende o principal auxiliar do governador, ao qual cabe, entre outras, a tarefa de conduzir a área de comunicação social do Palácio da Abolição e de, ainda, manter contatos com as lideranças políticas e com a chamada sociedade civil.

Hoje, o secretário Chagas Vieira abrirá o Painel 4 do Seminário Gestores Públicos, falando sobre Transparência na Comunicação Governamental. Sob seu comando, essa comunicação melhorou e foi ampliada, e ele dará detalhes de como isto aconteceu e está acontecendo.

Depois dele, falará a secretária Executiva da Receita da Secretaria da Fazenda, Liana Machado. Seu tema será “Da Transparência e Conformidade Tributária nas relações entre o Fisco e a sociedade”. Em seguida, falará sobre “Transparência e Governança” o superintendente da Controladoria Geral da União no Estado do Ceará, Luiz Fernando Menescal.

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Patrícia Gomes, ex-deputada federal e estadual, ex-primeira dama do Estado, falará a respeito do “Papel das Ouvidorias no Fortalecimento da Gestão”.

A última palestra será proferida pelo secretário Executivo da Controladoria e Ouvidoria do Estado do Ceará, Marconi Lemos, que discorrerá sobre “A Participação Cidadão, contribuindo para a inovação das Políticas Públicas”.

Esta coluna disse na semana passada e o repete agora: houve, nos últimos 10 anos, uma completa revolução na gestão pública, que agora opera – na maioria dos municípios cearenses – no modo digital. Isto impôs e segue impondo, obrigatoriamente, aos gestores públicos a necessidade de investimentos e cuidados especiais nas áreas da inovação tecnológica, do empreendedorismo e no da transformação digital na gestão pública, agora orientada por dados, algo em constante renovação e, por isto mesmo, em permanente atualização.

As prefeituras que já se modernizaram ou estão em processo de modernização para adaptar-se aos novos tempos palmilham uma estrada que terminará no sucesso, se esse esforço for bem-feito; as que ainda se mantêm na fase da gestão analógica devem, no mais curto espaço de tempo, modernizar-se, principalmente na área da Tecnologia da Informação – há excelentes profissionais disponíveis no mercado de TI. Mas será de bom alvitre, como ensinam os portugueses, ficar atento para uma verdade: a internet – por meio da qual tudo hoje se realiza – serve para o bem e para o mal. E todos os dias a mídia jornalística publica escândalos – como o último do INSS – que revela como essa mesma TI pode ser usada, e é usada, para desviar dinheiro público e privado.

Assim, o Seminário “Gestores Públicos – Prefeitos 2025”, que o Diário do Nordeste promove e a Prática Eventos, dirigida por Enid Câmara, realiza desde ontem, é, há 13 anos, o canal de transmissão dos novos conhecimentos e das novas tecnologias para a gestão pública. O evento, de tão importante, ganhou dimensão nacional e agora atrai, também, a participação de administradores públicos nas esferas federal e estadual.