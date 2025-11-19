Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Para 2026, J.P.Morgan prevê IA, fragmentação e riscos inflacionários

São três temas definem a agenda, refletindo uma mudança fundamental na dinâmica das economias

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 14:28)
Egídio Serpa
Legenda: A América do Sul concentra 40% da produção mundial de cobre e 38% das reservas globais, diz o relatório do J. P. Morgan
Foto: Natinho Rodrigues / SVM
Esta página é patrocinada por:

Esta coluna recebeu e o divulga agora o relatório “Perspectivas Globais de Investimento para 2026” elaborado pelo J. P. Morgan para os seus clientes em todo o mundo. O documento destaca oportunidades em um cenário transformado pela inteligência artificial, fragmentação global e riscos inflacionários. 

“Em 2025, a incerteza dominou o mercado. Agora, três grandes temas definem a agenda, refletindo uma mudança fundamental na dinâmica das economias e exigindo uma abordagem de investimento mais flexível e disciplinada”, afirma Grace Peters, Codiretora de Estratégia Global de Investimentos do J.P. Morgan Private Bank. 

“Para 2026, os investidores enfrentam o desafio de equilibrar a produtividade impulsionada pela IA com a inflação persistente em um ambiente global fragmentado. Nosso objetivo é ajudar os clientes a identificar novas oportunidades e construir carteiras resilientes, alinhadas com seus objetivos de longo prazo”, complementa Stephen Parker, Codiretor de Estratégia Global de Investimentos. 

Três temas centrais para 2026 

1 - Era da IA: Promessa e Paradoxo 

A inteligência artificial está revolucionando setores, impulsionando produtividade e remodelando o mercado de trabalho, gerando um aumento nos investimentos e especulações sobre uma possível bolha. Nós acreditamos que o atual boom da IA é sustentado por fundamentos sólidos, e o maior risco está em não aproveitar o potencial transformador dessa tecnologia. 

“As grandes empresas de tecnologia dos EUA triplicaram seus investimentos anuais de capital, de US$ 150 bilhões em 2023 para uma projeção de US$ 500 bilhões ou mais em 2026, com investimentos em IA contribuindo mais para o crescimento do PIB americano do que o consumo neste ano”, destaca Jacob Manoukian, Diretor de Estratégia de Investimentos dos EUA. “Apesar desse crescimento, o investimento em IA ainda representa menos de 1% do PIB, e apenas uma empresa planeja construir data centers com mais de 25 gigawatts de capacidade, o que representa mais de US$ 1 trilhão em despesas de capital nos próximos anos.” 

“A próxima onda de criação de valor em IA incluindo sistemas autônomos, aplicações industriais e softwares habilitados por IA, ainda está em desenvolvimento, principalmente nos mercados privados”, acrescenta Sitara Sundar, Diretora Global de Estratégia de Investimentos Alternativos. “Para capturar esse potencial e gerenciar riscos, os investidores devem navegar com cautela, priorizando a seleção de gestores e o acesso em um setor cada vez mais competitivo.” 

2 - Fragmentação: A nova força nos investimentos globais 

Com a desaceleração da globalização devido a um cenário geopolítico incerto a América do Norte, Europa, Ásia e América Latina estão redefinindo seus papéis e oportunidades, em um mundo guiado por interesses regionais. Novos blocos econômicos, mudanças em segurança, comércio e câmbio exigem dos investidores resiliência e diversificação estratégica. 

Na Europa, políticas fiscais ambiciosas e o aumento dos gastos em defesa estão impulsionando o crescimento econômico regional, criando um ambiente favorável para investidores atentos às oportunidades locais. Erik Wytenus, Diretor de Estratégia de Investimentos para Europa, Oriente Médio e África, destaca: “A resposta da Europa a esta nova era é decisiva, marcada pelo ambicioso estímulo fiscal alemão e pelo aumento dos gastos na defesa europeia, o que deverá impulsionar as perspectivas de crescimento na região.” Além disso, os mercados privados europeus apresentam um vasto conjunto de oportunidades frequentemente negligenciadas por investidores globais, já que “97% das empresas europeias com receita acima de € 100 milhões são privados.” 

Na América Latina, o papel estratégico da região nas cadeias globais de suprimentos e na transição energética é cada vez mais relevante para o futuro da indústria e da inteligência artificial. A América do Sul concentra 40% da produção mundial de cobre e 38% das reservas globais, além de contar com uma infraestrutura logística bem estabelecida. Nur Cristiani, Diretor de Estratégia de Investimentos para América Latina, reforça: “A América Latina é uma força indispensável nas cadeias de suprimentos globais e na transição energética, alimentando o futuro da indústria e da IA. Com os bancos centrais se aproximando do final dos seus ciclos de flexibilização, as perspectivas para as moedas e o crescimento são encorajadoras, tanto a curto como a longo prazo.” 

Na Ásia, o crescimento do superávit comercial da China e o fortalecimento dos laços com o Sudeste Asiático ampliam a influência global da região, enquanto a inovação tecnológica impulsiona setores estratégicos. Grace Peters, Codiretora de Estratégia de Investimento Global no J.P. Morgan Private Bank, observa: “Vemos oportunidades de destaque em toda a Ásia – principalmente na Índia e nos setores de tecnologia e exportação de Taiwan, impulsionadas pelo seu crescimento independente. Na China, a inovação tecnológica em IA, plataformas de consumo e veículos elétricos está alimentando retornos impressionantes e moldando uma economia digital dinâmica.” Para os investidores, a região oferece oportunidades em evolução definidas por eficiência, inovação e competitividade. 

3 - Riscos: Navegando pelo novo cenário inflacionário 

O aumento da inflação desde 2022, junto com déficits governamentais, mudou o cenário de investimentos, trazendo mais incerteza e pressão sobre preços. O impacto gradual, mas significativo, da inflação é agora central para o desempenho das carteiras de longo prazo, exigindo atenção a fatores estruturais como capacidade produtiva, balanços sólidos dos consumidores, resiliência das cadeias de suprimentos e ativismo fiscal. 

“Os títulos continuam essenciais na construção de carteiras, mas é preciso ir além da renda fixa tradicional para enfrentar a inflação persistente e a volatilidade das taxas”, afirma Stephen Parker. “Complementar títulos com commodities, ativos reais e fundos de hedge não correlacionados proporciona diversificação e proteção em um contexto de inflação elevada.” 

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

BNB lança fundo para clientes do Crediamigo

teaser image
Egídio Serpa

Com energia elétrica, Ceará dobrará produção de frutas, grãos e fibras

teaser image
Egídio Serpa

Lula pode resolver ou agravar crise das geradoras de energia renovável

 

 

 
 
 