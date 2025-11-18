Lula pode resolver ou agravar crise das geradoras de energia renovável

Acendeu o sinal de alerta no setor de energias renováveis. A causa é a possibilidade de veto ao artigo 1º-A da Lei 10.848/2004, introduzido pelo Congresso Nacional na Lei de Conversão da MP 1304, que prevê o ressarcimento pelas perdas causadas pelos cortes de geração de energia, os chamados “curtailments”. Esse artigo corrige uma distorção que há anos castiga as usinas eólicas e solares por reduções de produção provocadas por fatores externos às plantas.

Caso o possível veto seja confirmado, os geradores permanecerão sem compensação adequada pelos prejuízos, agravando e perpetuando um cenário que já está afetando os investimentos, a geração de emprego, a renda e, sobretudo, a agenda climática.

Um estudo elaborado pela equipe técnica da FGV, e divulgado ontem, aponta que a expansão das fontes renováveis tem potencial para movimentar cerca de R$ 295 bilhões em investimentos e impulsionar entre R$ 337 bilhões e R$ 465 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB) até 2035. Esse potencial só será viabilizado se esse dispositivo for sancionado pelo presidente da República.

Ao comentar os riscos do possível veto, o presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (CERNE), Darlan Santos, afirmou que tratar adequadamente os ressarcimentos aos geradores pelos cortes de geração é essencial para garantir segurança jurídica ao setor e manter o Brasil competitivo na atração de investimentos.

“A MP 1304 apresentou-se com objetivo de reformular o setor elétrico brasileiro, a fim ajustar a atual regulamentação à nova realidade nacional frente a produção de energia elétrica. O setor de geração renovável, colocou o país no centro das atenções mundiais como exemplo de matriz de geração limpa associada a desenvolvimento econômico. O justo ressarcimento para os produtores de energia por perdas ocasionadas por fatores externos, corresponde a ação necessária, em curto prazo, como medida indicativa do compromisso por parte do governo federal na segurança jurídica dos investimentos feitos no Brasil, como indicador de que o Brasil é um ambiente seguro para investimentos em ativos de geração de energia renovável”, destacou Darlan.

“O Brasil não pode renunciar a um setor que já provou ser capaz de gerar desenvolvimento, empregos qualificados e oportunidades para regiões inteiras. O direcionamento de uma solução para o curtailment é condição básica para que continuemos investindo e contribuindo para a transição energética do país. Sem uma solução para os cortes de geração, colocamos em risco projetos em operação, novos investimentos e, principalmente, o avanço socioeconômico do Nordeste, que hoje é o coração da energia renovável brasileira”, afirma Karin Luchesi, CEO da Elera Renováveis.