BNB lança fundo para clientes do Crediamigo

As aplicações no InvestAmigo serão a partir de R$ 1 e terão 100% de garantia, pois lastreadas em títulos públicos federais

Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 10:18)
Egídio Serpa
Legenda: Criador e administrador do maior programa de crédito ao público de baixa renda, o BNB está lançando um fundo para essa clientela
Foto: Camila Lima / SVM
Está sendo apresentado nesta manhã, no IV Fórum Banco do Nordeste do Investidor, o InvestAmigo, primeiro fundo de investimento voltado para clientes do Crediamigo, programa de microcrédito urbano orientado pelo BNB.  

Com aplicações a partir de R$ 1 e classificação de baixo risco por investir 100% em títulos públicos federais, o fundo busca incentivar o hábito de investir com segurança e rentabilidade. O Fórum realiza-se durante todo o dia de hoje na sede do BNB, em Fortaleza.  

Consolidado como um dos principais espaços de debate sobre desenvolvimento, investimentos e mercado financeiro no País, o Fórum reunirá especialistas e autoridades que estão a debater sobre os caminhos para um Brasil mais inclusivo. 

Está presente ao evento o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Márcio Pochmann, que pronunciou a palestra magna, abordando os cenários socioeconômicos e o desenvolvimento inclusivo.  

A abertura teve, também, a presença do presidente do Banco do Nordeste, Wanger de Alencar, e o diretor de Ativos de Terceiros, Antônio Jorge Pontes Guimarães Junior. 

