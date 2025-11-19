BNB lança fundo para clientes do Crediamigo
As aplicações no InvestAmigo serão a partir de R$ 1 e terão 100% de garantia, pois lastreadas em títulos públicos federais
Está sendo apresentado nesta manhã, no IV Fórum Banco do Nordeste do Investidor, o InvestAmigo, primeiro fundo de investimento voltado para clientes do Crediamigo, programa de microcrédito urbano orientado pelo BNB.
Com aplicações a partir de R$ 1 e classificação de baixo risco por investir 100% em títulos públicos federais, o fundo busca incentivar o hábito de investir com segurança e rentabilidade. O Fórum realiza-se durante todo o dia de hoje na sede do BNB, em Fortaleza.
Consolidado como um dos principais espaços de debate sobre desenvolvimento, investimentos e mercado financeiro no País, o Fórum reunirá especialistas e autoridades que estão a debater sobre os caminhos para um Brasil mais inclusivo.
Está presente ao evento o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Márcio Pochmann, que pronunciou a palestra magna, abordando os cenários socioeconômicos e o desenvolvimento inclusivo.
A abertura teve, também, a presença do presidente do Banco do Nordeste, Wanger de Alencar, e o diretor de Ativos de Terceiros, Antônio Jorge Pontes Guimarães Junior.
