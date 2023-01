Pacobahyba avaliza Fabrízio na Sefaz: 'É competente e austero'

Há, digamos assim, um clima de crescente expectativa em torno do que está por vir para animar, ou não, a economia estadual cearense.

Do ponto de vista local, a expectativa é muito positiva. Empresários ouvidos pela coluna gostaram do time que Elmano Freitas chamou para as diferentes áreas do setor produtivo.

Como o governador é do PT e tem – e ele mesmo o disse aos empresários do comércio e da agropecuária com os quais se reuniu antes de tomar posse – ligações com os movimentos sociais ideologicamente à esquerda da Fiec, da Faec, da Fecomércio e da CDL – havia o temor de que, sob seu comando, o governo do Ceará fizesse uma inflexão que trocaria a responsabilidade fiscal pela cartilha da gastança.

“Com Elm,ano no governo e com o Fabrízio Gomes na Secretaria da Fazenda, isso não seria e nem será possível”, diz, falando à coluna diretamente de Brasília, seu novo endereço, a ex-secretária da Sefaz, Fernanda Pacobahyba, que agora tem sob seu comando não o controle da receita e da despesa do governo do Ceará, mas o bilionário orçamento do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, administrado pelo Ministério da Educação, liderado pelo senador e ex-governador cearense Camilo Santana.

Fernanda assegura que Fabrízio “e seu jeito de administrar” imporão um novo estilo de gestão das finanças estaduais cearenses, “que continuarão equilibradas”. Ela acrescenta que perderão “todos os que apostarem na falta de experiência de Fabrízio, cujas competência e severidade eu conheço muito bem”.

A ex-titular da Sefaz elogia, também, o novo secretário do Desenvolvimento Econômico, deputado Salmito Filho, e a nova secretária de Relações Internacionais, Roseane Medeiros, “uma dupla à altura dos grandes desafios que terá, na área da economia, o governador Elmano Freitas”.

Fernanda Pacobahyba está ciente da grave responsabilidade que assumiu ao aceitar o convite do ministro Camilo Santana para tomar conta do dinheiro do FNDE. É mesmo uma responsabilidade oceânica – o MEC e, principalmente, o FNDE têm sido, nos últimos anos, fontes de escândalos de corrupção.

Por isto mesmo, Camilo Santana quis ter ali alguém de sua inteira confiança sob todos os pontos de vista. A expectativa é de que, com Pacobahyba, o FNDE estará blindado contra qualquer tentativa de algo irregular.