Icapuí ganha novo parque eólico com 71,4 MW de potência

Boa notícia! A Central Eólica Gravier, localizada em Icapuí, no Litoral Leste do Ceará, iniciou, na úlrtima semana de 2022, a geração de energia usando todos os seus 17 aerogeradores.

Com o acréscimo de 71,4 MW de capacidade instalada e investimento aproximado de R$ 400 milhões, a implantação desse novo parbque eólico foi concluído com sucesso nos quesitos técnicos, operacionais, meio ambiente e saúde e segurança.

Segundo o diretor administrativo de Gravier e gerente de Implantação da Aliança Energia, Carlos Henrique Afonso, a central Gravier tem a capacidade instalada equivalente ao consumo de 550 mil pessoas ou 180 mil residências com o compromisso de geração de energia limpa e renovável rumo à construção de um futuro mais sustentável.A energia elétrica produzida em Gravier será interligada ao Sistema Interligado Nacional – SIN, por meio de uma subestação (SE) da Chesf, a Mossoró IV, via linha de transmissão de 230 kV de 9 km de extensão.O gerente de Engenharia da empresa, Marcos Liberato do Nascimento, destaca que a materialização da Central Gravier representa um marco histórico na existência da Aliança Energia.

“O projeto foi idealizado, desenvolvido e estruturado pela equipe própria da companhia, o que muito nos orgulha. A Engenharia da Aliança, em todas as disciplinas, atuou fortemente desde o início do projeto, sempre buscando capturar o máximo de sinergia com o Complexo Eólico Santo Inácio e agregar maior atratividade técnica e econômica do empreendimento", explica Marcos.



A empresa já opera em Icapuí o Complexo Eólico Santo Inácio (Cesi), que completou cinco anos de operação em dezembro de 2022. Com a entrada em operação de Gravier, a Aliança Energia soma 1.328 MW de capacidade instalada, sendo 170,1 MW em Icapuí, aumentando ainda mais a participação da energia eólica na matriz energética brasileira e seu compromisso em contribuir para a qualidade de vida da população local.



De acordo com o gerente de Usinas Eólicas e Solares, Christian Maciel Luz, na fase de implantação da Central Eólica Gravier foram gerados mais de 600 empregos diretos, sendo a grande parte dos colaboradores da região.

“Também fizemos investimentos em programas sociais e ambientais, o que reforça o compromisso da Aliança Energia com a população local. Continuamos gerando empregos e rendas para as famílias da região, atuando de forma sustentável”, diz Christian.



A Aliança Energia é uma empresa brasileira com atuação no mercado de geração e comercialização de energia elétrica, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Está entre as maiores companhias privadas de geração de energia elétrica do Brasil, com capacidade total instalada de 1.257 MW através de sete usinas hidrelétricas em operação em Minas Gerais, entre elas Funil e Aimorés, e um Complexo Eólico no Ceará. A empresa segue com as obras de implantação do projeto eólico Acauã, no Rio Grande do Norte (109,20 MW).