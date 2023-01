Evangelho de hoje, 6ª feira, 06/01 (Mc 1, 7-11)

Naquele tempo, João pregava, dizendo: "Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo". Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: "Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer".

Reflexão – O Batismo é o bilhete para uma viagem de primeira classe.

Quando Jesus foi batizado no rio Jordão o próprio Deus deu testemunho Dele quando disse: "Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer"! Estas palavras foram também gravadas dentro de nós, quando, pelo Batismo, recebemos a filiação divina. Somos irmãos de Jesus Cristo, adotados por causa da Sua Morte e Ressurreição. No nosso Batismo também o Pai deu testemunho do Seu Amor por nós, por isso, não podemos ser tristes nem desanimados. O mesmo Espírito que está em Jesus mora também no nosso interior. Isto é muito importante para que façamos uma viagem de primeira classe aqui nesta terra! O Batismo de João era de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, e, apesar de Jesus não precisar se arrepender, pois não tinha pecado, foi obediente e se submeteu ao ritual para nos abrir o caminho. Nós também fomos batizados (as) em Jesus e recebemos o Espírito Santo com todas as graças e bênçãos que o Pai derramou sobre Ele. Para que percebamos a manifestação do Espírito Santo em nós, porém, precisamos nos arrepender e reconhecer os nossos pecados. Jesus veio nos ensinar a ser obedientes. - Você também seria capaz de obedecer e submeter-se a alguma coisa que não lhe fosse necessária? - Pare um pouquinho para escutar a voz que vem do céu apresentando você ao mundo como filho (a) amado (a). Você acredita?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO