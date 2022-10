Oi Soluções cria consultoria empresarial para LGPD

Provedora de soluções digitais para o mercado corporativo, a Oi Soluções está expandindo seu portfólio com o lançamento da consultoria para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O objetivo é auxiliar as empresas a se adequarem às regulamentações na utilização de dados pessoais em ambientes físicos e digitais.

A LGPD entrou em vigor no Brasil em setembro de 2020 e desde agosto de 2021 as empresas ainda não adequadas à legislação estão sujeitas a penalidades e multas que podem chegar até R$ 50 milhões por infração.

Para estar em conformidade com a Lei, organizações de todos os setores e portes, incluindo entidades públicas, precisam avaliar de forma abrangente todos os processos que envolvam dados pessoais, repensando procedimentos e a própria governança.

“Muitas vezes as empresas associam a LGPD a algumas medidas como termo de consentimento, política de privacidade, cláusula padrão e banner de cookies no site. No entanto, a Lei envolve um programa de governança que inclui boas práticas, conscientização, avaliação e gestão de riscos, resposta a incidentes, monitoramento contínuo, garantia de direitos, responsabilização e prestação de contas”, esclarece Patricia Araujo, Gerente de Produtos de TI da Oi Soluções.

Formada por uma equipe multidisciplinar para relacionar diferentes áreas de conhecimento como privacidade, compliance e segurança, a consultoria para a LGPD da Oi Soluções fornece mapeamento de dados e processos sensíveis, avaliação de riscos, recomendações, além da entrega de um do plano de ação categorizado por criticidade.