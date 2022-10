Fiec enfeita-se de rosa para divulgar prevenção do câncer de mama

Antenada, também, com os assuntos que dizem respeitoà saúde pública, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), presidida pelo empresário Ricardo Cavalcante, aderiu, também, ao Outubro Rosa.

Trata-se de uma campanha nacional cujo objetivo é de alertar as mulheres para a necessidade de prevenir-se contra o câncer de mama, uma das doenças que mais castigam o universo feminino.

A Casa da Indústria, que é o edifício sede da Fiec, na Avenida Barão de Studart, no bairro Aldeota, em Fortaleza, está, desde o início deste mês, emoldurado de luzes de cor rosa, simbolizando a participação da entidade nessa campanha.

Ricardo Cavalcante explica que a adesão da Fiec à campanha integra os objetivos da principal entidade empresarial do Ceará, que sempre agrega sua solidariedade e seu esforço na divulgação dos objetivos de iniciativas de interesse público, como o Outbro Rosa.