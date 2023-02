Novo presidente de Suape trabalhou no Porto do Pecém

Tem novo presidente o Complexo Portuário de Suape, em Pernambuco.

E é alguém que conhece bem de perto o seu concorrente Porto do Pecém.

Trata-se de Márcio Guiot, que até muito recentemente foi superintendente da Ceará Terminal Operator, uma empresa de operações portuárias que atua no complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Márcio Guiot é graduado em Ciências Náuticas pela Academia de Marinha Mercante do Rio de Janeiro e tem MBA pelo Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, a USP, com especialização em governança ambiental, social e corporativa, tendo ainda vários cursos de desenvolvimento executivo no Brasil e no exterior.

Criado há 44 anos, o Complexo de Suape tem, para Pernambuco, a mesma importância que tem o Complexo do Pecém para o Ceará.

O porto do Pecém é offshore, ou seja, fica dentro do mar. Sua profundidade média é de pouco mais de 15 metros, semelhante à do porto de Suape.

Com a presença de Guiot em Suape, prevê-se o acirramento da concorrência entre os dois portos, que já brigam pela conquista de novos clientes e de novas linhas marítimas. Ele conhece como opera Pecém e deve dispor de algumas informações estratégicas que, naturalmente, usará em benefício do seu novo patrão.

PAGUE MENOS LANÇA NOVA CAMPANHA DE MARKETING

Primeira rede de farmácias a patrocinar um dos mais conhecidos realities da TV brasileira, a rede de farmácias Pague Menos, com sede em Fortaleza e lojas em todos os estados do Brasil, lançou nacionalmente sua campanha de marketing multicanal com o início do programa.

Com o mote “Pague Menos. Tudo para sua saúde”, a empresa controlada por Deusmar Queirós pretende mostrar que seu hub de saúde, um dos mais completos do varejo farma brasileiro, é um ecossistema de soluções completas para a qualidade de vida e o bem-estar dos clientes, inclusive, com medicamentos.

Desde o ano passado, a Pague Menos tem reforçado investimentos em novas estratégias de marketing com o anúncio da digitalização total da Plataforma Sempre Bem e o lançamento do podcast PodSempre, que oferece conteúdos sobre saúde, beleza, qualidade de vida e comportamento e, agora, com o patrocínio do programa.

O objetivo é aumentar a influência da marca, principalmente nas regiões Sul e Sudeste do país, e o momento é oportuno: cerca de 43% daqueles que assistem ao reality moram nessas regiões.

Camargo afirma que a Pague Menos espera para este ano ainda um incremento de venda e liderança no mercado por capilaridade, competência e proximidade com esse consumidor.

De acordo com o executivo, as próximas etapas estão relacionadas a criar uma experiência do cliente cada vez mais fluida, apostando em ações que tenham forte conexão com o público e gerem fidelização.