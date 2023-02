Evangelho de hoje, 03/02/23 (Mc 6, 14-29)

Naquele tempo: O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: 'João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem.' Outros diziam: 'É Elias.' Outros ainda diziam: 'É um profeta como um dos profetas.' Ouvindo isto, Herodes disse: 'Ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou!' Herodes tinha mandado prender João, e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: 'Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão.' Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: 'Pede-me o que quiseres e eu to darei.' E lhe jurou dizendo: 'Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino.' Ela saiu e perguntou à mãe: 'O que vou pedir?' A mãe respondeu: 'A cabeça de João Batista.' E, voltando depressa para junto do rei, pediu: 'Quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista.' O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram.



Reflexão – Para muitos, muitos, e muitos, a pessoa de Jesus ainda é um enigma.

Jesus se tornara conhecido por causa dos prodígios que realizava, e chamava atenção embora que muitos não tivessem consciência de quem seria a Sua pessoa e qual o poder que O movia. Herodes também não conseguia identificá-Lo como o enviado de Deus e o confundia com João Batista que poderia ter ressuscitado dos mortos para condená-lo já que ele o mandara decapitar. Jesus era, então, uma incógnita! Se fizermos uma pesquisa na humanidade para saber quem é Jesus e o que os povos dizem Dele, vamos perceber que para muitos, muitos, e muitos, a pessoa de Jesus ainda é um enigma. Mesmo entre os cristãos a pessoa de Jesus é manipulada de acordo com os nossos interesses e nossos temores. Muitas vezes, fazemos de Jesus um fantasma à mercê da nossa imaginação, por isso, não conseguimos abranger a Sua Missão de Salvador, porque ainda não temos consciência da Sua manifestação na nossa vida. Ao invés de reconhecê-Lo como nosso Salvador, entendemos que Ele veio para nos condenar por causa das nossas culpas e temos medo de O encontrar. A maioria de nós não confia verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus que tem poder para nos livrar de toda e qualquer situação em que nos encontremos. Nós confundimos a imagem de Jesus com a nossa própria imagem e medimos a Sua capacidade de acordo com a nossa fraqueza e debilidade. Se realmente nos apossássemos da Sua pessoa e da Sua força nós não nos confundiríamos e teríamos a consciência tranquila, pois, Ele veio, justamente, para no salvar e nos livrar do mal. Assim como Herodes, algumas vezes, também, para sustentar a palavra empenhada nós chegamos até a mandar cortar a cabeça de pessoas, porque elas nos atrapalham. Queremos ver realizados os nossos projetos e para isso cometemos crimes dos quais levamos o peso na consciência, e, por isso, caímos no medo. Jesus tem uma identidade própria. Ele é o nosso Salvador e ressuscitou para que tenhamos uma vida nova, coerente com a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. – Você tem plena consciência de que Jesus veio para salvá-lo (a) e não para condená-lo (a)? – Quem é Jesus para você: Salvador ou algoz? – Você tem a consciência pesada por alguma cabeça que você mandou cortar? – Há alguém que atrapalha os seus planos? – O que você deseja para ele?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO