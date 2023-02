Aneel autoriza cearense Uruquê a produzir energia solar

Sete empresas desenvolvedoras de projetos de geração de energia solar fotovoltaica – entre as quais a cearense Uruquê Energias e Participações Ltda – foram autorizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a atuar como produtores independentes.

O empreendimento da Uruquê prevê a instalação de um complexo de geração solar que terá 33 usinas distribuídas na geografia dos municípios de Jaguaretama e Umari, no interior do Ceará, com potência total instalada de 1,5 gigawatts – ou 1.500 megawatts.

O projeto da Uruque garante 50% de redução nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição da Enel e da Chesf (TUST e TUSD), desde que a geração seja iniciada no prazo de até 54 meses.



Esse desconto é uma vantagem para a comercialização de energia renovável no mercado livre.



Além do projeto da Uruquê, a Aneel também autorizou também outras seis empresas que têm projetos de geração solar fotovoltaica em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Piauí, com potência total de 4,9 gigawatts.

Esta coluna pode revelar que toda a energia a ser gerada pela Uruquê em Umari e Jaguaretama já tem um comprador, cuja identidade não pode ser revelada por impedimento de uma cláusula de confidencialidade.



Trata-se, porém, de uma empresa que produzirá Hidrogênio Verde do Hub do H2V do Pecém.