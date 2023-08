Nordeste brasileiro passa a Índia na produção de soja

Este conteúdo é apoiado por:

Acredite, que é vero: o Nordeste – com Maranhão, Piauí e Bahia – produzirá neste ano 15 milhões de toneladas de soja, segundo informa a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), citada pelo site CompreRural, especializado em agropecuária.

Isto representa 3 milhões de toneladas a mais do que produz a Índia, que é o quinto maior produtor mundial do grão. A região nordestina, 40 anos atrás, não produzia soja. E como essa revolução foi possível? Pelo uso da tecnologia e pelo bom aproveitamento da boa pluviometria – eis a resposta.

O Estado da Bahia, sozinho, produzirá neste bendito 2023 uma safra de soja do tamanho de 7,7 milhões de toneladas, com uma produtividade incrível: 4.020 quilos por hectare. O Maranhão, por sua vez, produzirá 4 milhões de toneladas e o Piauí, 3,5 milhões de toneladas.

A propósito: o Ceará já produz soja na região da Chapada do Apodi, mas esta coluna repete a informação de que um grande produtor do Mato Grosso adquiriu, na Chapada do Araripe, 6 mil hectares – que serão 20 mil até o fim deste ano – exclusivamente para o cultivo de soja. Esse empresário é dono de uma área de 100 mil hectares no Mato Grosso, toda ela cultivada de soja.