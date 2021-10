Noivado da Betânia com Embaré pode virar casamento

Há mais de uma semana, a cearense Betânia Lácteos, líder do mercado de lacticínios na região Nordeste, e a mineira Embaré, uma das grandes do mesmo setor na região Sudeste, anunciaram um noivado, ou seja, a existência de entendimentos visando a uma fusão das duas empresas.

Esta coluna pode informar que as conversas prosseguem, pelo que o noivado tem boas chances de terminar em casamento na próxima semana.

Alguns dos maiores escritórios de advocacia do país estão empenhados em elaborar os documentos que permitirão a união da Betânia Lácteos com a Embaré Indústrias Alimentícias S/A, “e tudo seguindo o que determina a legislação brasileira, incluindo as questões relativas à tributação”, como explicam fontes desta coluna que acompanham os entendimentos.

Há, contudo, a possibilidade de as tratativas resultarem frustradas, embora esta hipótese seja mínima, segundo as mesmas fontes.

A expectativa é de que, dentro de uma semana, ou menos, todos os documentos relativos à transação estarão redigidos e prontos para a assinatura de todos os sócios das duas empresas.

Se o noivado virar casamento, nascerá uma empresa com faturamento anual de cerca de R$ 3 bilhões.