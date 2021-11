No Ceará, o leite entrou no cafezinho do entendimento

Desde quando foram estabelecidas regras de livre comercialização das mercadorias, é a chamada lei da oferta e procura que estabelece o seu preço.

Assim, se na feira livre da pracinha há mais oferta de banana do que pessoas tentando comprá-la, o preço da fruta cai naturalmente.

Se, porém, a produção de banana é insuficiente para atender à demanda, seu preço, também de modo natural, sobe.

Esse vai-e-vem acontece de forma sazonal, com qualquer produto, tornando-se mais ou menos grave conforme a extensão de sua cadeia produtiva. É assim, também, com o leite.

Neste momento, como costuma acontecer no segundo semestre de cada ano, há uma superoferta de leite em todo o Brasil, inclusive no Ceará.

Antevendo o problema, uma grande cooperativa do Sul do País, dona de uma gigantesca fábrica de leite em pó, tratou de negociar com a China a exportação do excedente de sua produção, tendo já feito seu primeiro embarque para aquele país asiático.

Aqui no Ceará, focado na mesma estratégia e, igualmente, antecipando-se à fase da superoferta da matéria-prima, o grupo Betânia Lácteos, de cujo capital participa um Fundo de Investimento norte-americano, investiu na implantação de uma grande e moderna unidade industrial de leite em pó.

Instalada em Morada Nova, essa fábrica, em operação há cerca de dois meses, está a garantir a absorção de praticamente todo o excesso da produção leiteira cearense (na semana passada, produtores de leite de Parnaíba, no Piauí, pediram, também, à Betânia para absorver o excesso de sua produção).

Há, pois, neste momento, maior oferta do que procura.

De acordo com os especialistas do mercado nordestino de leite, dentro de dois meses a situação retornará à sua normalidade, ou seja, a produção de leite e seu beneficiamento estarão outra vez equilibrados.

Mas é necessário que, neste período de oferta abundante de leite, os elos da cadeia produtiva procurem um entendimento para equilibrar os seus interesses. É o que estão a fazer os líderes dos produtores e os do setor industrial.

Um negócio, qualquer que seja ele, só é bom quando atende ao interesse das principais partes envolvidas, que, no caso do leite, são o produtor, o beneficiador, o varejista e o consumidor.

Assim, na mesa do entendimento, no cafezinho da conversa, o diálogo é e será sempre a melhor receita para a conquista de uma boa solução para qualquer divergência, pequena ou grande.

A pecuária cearense é hoje uma atividade bem desenvolvida, inclusive do ponto de vista tecnológico (a biogenética o explica). Ela emprega 120 mil pessoas em todo o Estado.

Um negócio desse tamanho, com essa envergadura, mobilizando parte importante da economia estadual, deve atrair as convergências e rechaçar as divergências, e mesmo estas devem ser tratadas pelas partes com o espírito da conciliação.

UMA VITÓRIA DA CRIATIVIDADE CEARENSE

Esta coluna sempre disse e o repete agora, mais uma vez: o melhor do Ceará é o cearense!

Uma prova disto é o “Prêmio Profissionais do Ano 2021”, um dos maiores e mais importantes da propaganda brasileira, conferido quinta-feira passada pela TV Globo, que o promove, à agência cearense Bando Propaganda.

O time de diretores e criadores da Bando venceu a disputa com o filme “Legítima Estrela”, produzido para a Cerveja Legítima (aquela feita com lúpulo de mandioca) para o seu cliente Ambev.

Não se trata só de mais um prêmio que a Bando Propaganda conquista. Trata-se de uma das mais disputadas premiações do universo da respeitada e admirada propaganda brasileira.

Expor em seu portfólio um troféu outorgado pelo júri do “Profissionais do Ano”, da TV Globo, é o mesmo que dispor de um atestado de alta competência, de uma declaração pública de inovação e criatividade. E foi exatamente isto que conquistou na quinta-feira passada a cearense Bando Propaganda. Parabéns!

NORTE-AMERICANO QUER COMPRAR A TIM

Agita-se o mercado europeu de telecom: o fundo norte-americano KKR fez ontem, domingo, uma oferta de 10,8 bilhões de euros pelo controle do capital da Itália Telecom Mobile, dona da brasileira TIM.

A KKR quer apoderar-se de 51% do capital da empresa italiana, cujo capital está bem dividido: a francesa Vivendia tem 23,5%, enquanto a italiana Cassa Depositi e Prestititi é dona de 9,81%.

Comenta-se que os franceses da Vivendi estão, neste momento, em posição contrária à oferta do KKR.

Detalhe: nos últimos cinco anos, o valor das ações da Itália Telecom Mobile caiu 50%.

ROTERDÃ NA EXPOLOG 2021

Será aberta quarta-feira, às 9 horas, no Centro de Eventos do Ceará, a Feira Internacional de Logística (Expolog), um seminário que, anualmente, nesta época, reúne em Fortaleza os principais players da logística no país e no mundo.

À cerimônia de abertura da Expolog 2021 estará presente René van der Plas, diretor internacional do Porto de Roterdã, sócia da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém S/A (CIPP S/A). Ele falará sobre o futuro próximo do Complexo do Pecém, em cuja área está projetada a instalação de um Hub de Hidrogênio Verde, para cuja movimentação o Porto de Roterdã será parceiro estratégico.

A Expolog chega neste ano à sua edição com o tema "Logística Nacional e Internacional - Cenários e Desafios", que será abordado através de ambientes imersivos e de três seminários técnicos: um Internacional de Logística, outro sobre “Oportunidades para o Jovem Profissional da Logística” e mais outro acerca da “Logística no Agronegócio".

“A expectativa é alcançarmos mais de 3 mil participantes e ultrapassarmos R$ 500 milhões em negócios realizados e prospectados, estima a organizadora do evento, Enid Câmara.

As inscrições para participar são gratuitas. Basta acessar o site www.feiraexpolog.com.br .