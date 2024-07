No BS Design, um memorando de R$ 200 milhões em tecnologia

Boa notícia! O Instituto de Gestão, Redes Tecnológicas e Energia - Irede – e a Ison do Brasil celebrarão na próxima sexta-feira, 5, às 16h, durante evento no Sky Lounge do BS Design, um memorando no valor de R$ 200 milhões com o objetivo de assegurar a execução de diversos projetos de PD&I junto a startups, médias e grandes empresas.

O evento marcará a instalação do escritório do Irede no BS Design e, também, a apresentação oficial do Business Center for Innovation Fortaleza (BCI), centro de negócios do Irede para fomentar a captação de recursos incentivados e a geração de negócios na área de tecnologia.

A Ison do Brasil é uma empresa de soluções financeiras que atuará atraindo investidores para os projetos que possam agregar o desenvolvimento e a capacitação em conjunto com o Irede.

Além do memorando com a Ison do Brasil, o Irede assinará no mesmo dia, outros memorandos de cooperação acadêmica com as universidades (UeCe, IFCE, Unilab e Rosa dos Ventos) e os ICTs (Ceped e HBR), para desenvolver o Centro de Referência em Inteligência Artificial, com foco em PD&I e IA, capacitações, promoção de inovação tecnológica, formação de profissionais e fortalecimento da competitividade da indústria em diversos setores.

Para o diretor presidente do Irede, Antônio de Barros Serra, os memorandos representam um importante passo para o ecossistema de inovação do Brasil e mostra que há um percurso favorável a ser perseguido por quem deseja avançar em termos de PD&I no Brasil.