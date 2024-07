Na Expocrato, BNB financiará mais de R$ 50 milhões

Foi aberta sábado, 13, na cidade do Crato, no Sul do Ceará, a 71ª Exposição Centro Nordestina de Animais e Produtos Derivados – a Expocrato, tradicional feira agropecuária da região do Cariri. Nela, o Banco do Nordeste deverá conceder financiamento estimado em mais de R$ 50 milhões. Os recursos beneficiarão agricultores familiares, microempreendedores urbanos, produtores rurais de pequeno e grande portes e empresas de diversos segmentos de toda a região do Cariri.

A Expocrato ocorrerá até o próximo domingo, 21, devendo atrair, como no passado, 600 mil visitantes oriundos de vários estados nordestinos. Ontem, na abertura oficial do evento, além dos financiamentos, o banco assinou termos de cooperação com a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) e com a empresa Cequip Importação e Comércio Ltda.

"A Expocrato é um evento de grande peso no calendário de feiras agropecuárias regionais, e o Banco do Nordeste não poderia deixar de estar presente, apoiando os produtores e empreendedores locais. Os acordos de parceria que firmamos hoje refletem nosso compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a competitividade. O Brasil e o Nordeste estão avançando. Queremos ver a região do Cariri crescer e prosperar ainda mais e estamos aqui para oferecer todo o suporte necessário”, afirmou a superintendente estadual do BNB, Eliane Brasil.

Segundo a executiva, no primeiro semestre de 2024, as agências do BNB em Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha aplicaram um volume superior a R$ 400 milhões em operações de crédito, dos quais R$ 132 milhões contemplaram microempreendedores urbanos, com o Crediamigo. Ela prevê que a Expocrato 2024 movimentará R$ 100 milhões em novos negócios com o banco, entre contratos firmados e prospecções na feira.

O acordo entre BNB e a Cequip visa incrementar financiamentos de veículos e máquinas agrícolas, com o uso de produtos como o Cartão BNB, que oferece limite rotativo pré-aprovado a clientes, beneficiando os setores industrial, comercial, construção civil, transportes em geral e agropecuário.

Já a parceria com a Faec tem como objetivo potencializar o alcance de financiamentos para projetos voltados à implantação de sistemas de energia limpa, irrigação, escavação de poços e agroindústria. O público alvo são produtores rurais atendidos pelo programa Agroamigo Mais e o de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter). Entre as linhas de crédito disponíveis aos agricultores está a FNE Sol, que possibilita instalação a baixo custo de energia solar em propriedades para consumo próprio ou locação.

A programação da 71ª Expocrato inclui seminários temáticos, palestras e dias de campo, com técnicos e profissionais qualificados, visando atender aos produtores rurais. O evento tem o Banco do Nordeste como um dos apoiadores.