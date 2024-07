M. Dias Branco amplia seu programa Descarbonize

Construir, desenvolver e executar uma jornada para um futuro de baixo carbono, com objetivo de reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) nas operações, ao longo de toda a cadeia de valor da M. Dias Branco. Esse é o propósito do Descarbonize, Programa de Transição Climática da líder nacional de massas e biscoitos.

A jornada de descarbonização da M. Dias Branco foi iniciada em 2021, com ações direcionadas para a transição energética, avançando no uso de energia renovável na matriz elétrica, na primarização dos dados de emissão para os fornecedores e no desenvolvimento de iniciativas voltadas para a eficiência nos processos produtivos.

O Programa Descarbonize, lançado em 2023, é formado por 10 pilares que abrangem todas as áreas da companhia: Transição para uma matriz elétrica renovável; Redução da Intensidade de Carbono nas Unidades Industriais; Transição para uma matriz de combustíveis renováveis; Desenvolvimento de produtos de Baixo Carbono; Desenvolvimento de fornecedores de ingredientes e embalagens sustentáveis; Integração dos Processos; Engajamento da cadeia de Valor; Investimento Financeiro com Impacto Positivo; Influência Positiva e com Impacto; Desenvolvimento de operações sustentáveis na logística.

Sedimentado em uma base que inclui o Compromisso e Transparência nas informações, avaliação de Riscos e Oportunidades, Inovação e o Desenvolvimento de lideranças de diferentes áreas com o objetivo de integrar com programas existentes e novos às diretrizes de um futuro de baixo carbono. O programa possui como um dos objetivos principais o atendimento da redução de 20% das emissões absolutas de GEE do Escopo 01 e 02 (ano base 2020) até 2030.

A proposta sustentável da M. Dias Branco em relação às alterações climáticas já foi reconhecida no ranking A List, do CDP Clima (Disclosure Insight Action). A companhia conquistou nota ‘A’, com base nos dados relatados por meio do questionário sobre Mudanças Climáticas de 2023 do CDP, tornando-se a única brasileira no segmento de massas e biscoitos a alcançar a marca entre mais de 21.000 empresas avaliadas.

O CDP é uma organização global de reporte que avalia empresas a respeito de iniciativas para gestão estratégica de mudanças climáticas, norteando decisões de investimento e aquisição no sentido de uma economia com zero emissões de carbono, sustentável e resiliente.

“Nossas ações estão baseadas na nossa Agenda Estratégia de Sustentabilidade, relançada em 2022, com metas alinhadas aos 17 ODS da ONU, como o desenvolvimento de estratégia para carbono neutro, redução das emissões de gases do efeito estufa e redução da quantidade de resíduos enviados para aterros em todas as suas operações”, conta Sidney Leite, diretor Técnico e de Operações da Companhia.

A fábrica da Jasmine Alimentos, marca de saudabilidade da M. Dias Branco, alcançou, em 2022, seu compromisso de destinar 100% dos resíduos de forma sustentável. Com isso, todos os resíduos gerados na unidade são direcionados para reutilização e reciclagem, alinhados a uma economia circular. Com o “Aterro Zero”, a marca deixou de dispor uma média de 40 toneladas de resíduos por ano em aterros, contribuindo com a redução de impactos ambientais. Como líder no segmento, e Empresa quer servir de exemplo para outras companhias, dando a sua contribuição para a construção de um futuro melhor para todos.

As metas públicas e ambiciosas criadas pela companhia, compiladas no “Nossos Compromissos 2030”, são baseadas nos três pilares que representam o ESG – Cuidar do planeta (E), Acreditar nas pessoas (S) e Fortalecer alianças (G), e acompanhadas pelo Comitê de Sustentabilidade, Comitê ESG e Conselho de Administração.