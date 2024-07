ArcelorMittal Pecém testa caminhão 100% elétrico

Em mais uma iniciativa inovadora em direção à sustentabilidade, a unidade Pecém da ArcelorMittal testou um caminhão elétrico na principal atividade logística: o transporte de placas da empresa para o Porto do Pecém. O experimento com o transporte ecológico aconteceu de 27 de junho a 3 de julho, e será avaliada sua viabilidade de permanência.

No teste, realizado em um percurso de aproximadamente 20 quilômetros, foram avaliadas a capacidade de tração, o consumo de energia e a eficiência do processo. Durante cinco dias de testes, o veículo operou 24 horas por dia, tracionando um Peso Bruto Total (PBT) de 115 toneladas.

O trajeto possui poucos aclives e declives, o que favoreceu o desempenho energético do veículo. O caminhão apresentou bom desempenho, mantendo condições ideais de dirigibilidade, segurança e facilidade de operação. Originalmente movido a diesel e convertido para elétrico, o caminhão possui autonomia de pouco mais de 80 km, permitindo realizar quatro ciclos de transporte antes de necessitar de recarga.

A iniciativa faz parte da estratégia de melhoria de eficiência energética e descarbonização da empresa. Desde 2023, a ArcelorMittal é membro do Programa Logística Verde Brasil (PLVB) e mantém a Sustentabilidade como um valor central em suas operações.

“Estamos entusiasmados por dar mais esse passo no processo de transformação da matriz de combustível do transporte pesado no Nordeste. Ao apresentar essa alternativa, esperamos que outras indústrias possam também seguir o exemplo e almejar por soluções mais sustentáveis para o meio ambiente e para a sociedade”, disse Marcelo Perim, gerente de Logística de Produtos da ArcelorMittal Pecém.