Enel amplia quadro de eletricistas e anuncia investimentos no Ceará

Novidade! A Enel Distribuição Ceará apresentou ontem, quinta-feira, 11, a primeira turma de eletricistas contratados que farão parte do contingente de 1.800 novos profissionais que reforçarão as equipes de campo da empresa até 2026.

A apresentação foi feita pelo presidente da Enel Brasil, Antônio Scala, e pelo presidente da Enel Distribuição Ceará, José Nunes Almeida, na base da Enel em Jacarecanga, em Fortaleza. Este presente ao ato o presidente da Federação das Indústrias, Ricardo Cavalcante.

Foi a primeira etapa do robusto plano de contratações da empresa, que irá mais do que triplicar a força de trabalho operacional própria para o atendimento de emergência, manutenção e combate às perdas. Neste ano, a companhia já realizou a contratação de 340 novos profissionais.

Durante o evento, a Enel Ceará anunciou também dois programas voltados para formação de novos eletricistas. Um deles será o Jovem Aprendiz, incluído na Lei da Aprendizagem, que exige uma cota mínima de vagas abertas correspondente a 5% do quadro de cargos técnicos da companhia. A segunda iniciativa será um programa de formação intensiva, que visa atender à necessidade imediata da companhia por novos profissionais.

Ao término, os novos profissionais estarão prontos e aptos para contratação pela companhia. Os dois programas são voltados para jovens a partir de 18 anos e não há necessidade de comprovação de experiência prévia. A seleção levará em conta critérios como vulnerabilidade social, raça e gênero. Os selecionados receberão formação teórica e prática.

O plano prevê também investimentos de R$ 4,8 bilhões no período de 2024 a 2026, em toda a área de concessão, para uma melhoria contínua do fornecimento de energia. O valor representa uma média anual de R$ 1,6 bilhão nesse período, um aumento de cerca de 45% em relação à média anual de investimentos dos últimos seis anos. Apenas neste ano, serão contratados 530 novos colaboradores e incorporados também 120 novos veículos, para agilizar o atendimento aos clientes.

“A Enel tem total compromisso com o Brasil e com o Ceará. Queremos atingir um nível de excelência na prestação dos nossos serviços e contribuir com a formação de jovens para ingresso no mercado de trabalho. Estamos mais do que triplicando nossa força de trabalho operacional própria, o que vai permitir mais agilidade e eficiência no restabelecimento da energia.”, diz Antônio Scala, presidente da Enel Brasil.

Dentre as iniciativas apresentadas pela distribuidora, além do reforço significativo das equipes de profissionais próprios que atuam em campo, destaca-se a intensificação das manutenções preventivas, o aumento do número de podas e a modernização da rede elétrica. Por ano, a companhia planeja realizar mais de 50 mil manutenções, cerca de 335 mil podas e inspeções em 90 mil pontos da rede elétrica em todo o estado.

Até 2026, serão construídas quatro novas subestações e modernizadas e ampliadas 10 subestações, beneficiando cerca de 2 milhões de clientes. A companhia também irá construir mais de 170 km de rede de alta tensão para apoiar os novos pontos de suprimentos.

“Estamos mobilizados aos desafios do presente e do futuro do setor elétrico e manteremos o compromisso de buscar sempre a melhor energia para o consumidor cearense. Tudo isso com a dedicação e o empenho de todos os nossos colaboradores e parceiros, que fazem a nossa empresa diariamente. Esse plano aponta uma série de soluções que vão contribuir para reduzir o número de interrupções de energia e o tempo médio de atendimento aos clientes”, ressalta o presidente da companhia no Ceará, José Nunes Almeida.

A Enel Distribuição Ceará, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende a 184 municípios, abrangendo 100% do território estadual, com cobertura de uma área de 148.826 km². A companhia possui cerca de 4,4 milhões de clientes e 156 mil quilômetros de rede elétrica no estado, distribuídos em alta, média e baixa tensão.