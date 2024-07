Ceará representa o Brasil no maior evento da América Latina

Presidida pelo cearense Enid Câmara, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc) conclui nesta quinta-feira, 11, em Limma, (Peru) sua participação na 40ª edição do congresso da Cocal - Federação de Organizadores de Congressos e Entidades Afins da América Latina.

O encontro reuniu, nos últimos dois dias, mais de 250 representantes de empresas e entidades de países de toda a região latino-americana.

Sob a liderança da presidente Enid Câmara, a ABEOC Brasil está no evento com a maior comitiva estrangeira presente à edição 2024 desse que é considerado o principal encontro do setor de eventos da América Latina. São oito profissionais, de todas as regiões do Brasil, entre executivos e associados da entidade que, por sua vez, é uma das fundadoras da própria COCAL.

A entidade latino-americana é liderada pelo panamenho Luis Ricardo Martinez, que, ainda no primeiro dia do evento, conduziu a Assembleia Geral Ordinária da COCAL. Na reunião, com a presença dos principais membros da entidade, foram tratados diversos temas, como a aprovação da mudança da sede da COCAL, que deixa Buenos Aires, na Argentina, e passa a ser sediada na cidade do Panamá.

“Representa algo muito importante, porque nós todos estamos de acordo em fazer essa troca para a modernização da nossa organização, que é a Federação de Entidades Organizadoras de Eventos da América Latina. Ela tem 40 anos e estamos modernizando, ajustando, mudando e empunhando a nossa associação para a cada dia se tornar mais moderna para todos”, destaca Luis Ricardo Martinez – presidente da COCAL.

Além de trazer ao público o anúncio de um importante reposicionamento de mercado, o congresso da COCAL debateu o turismo de eventos e negócios, com ênfase no segmento MICE (sigla em inglês para Reuniões, Incentivos, Congressos e Experiências) e sem esquecer do futuro verde dos eventos, da transformação digital com inteligência artificial, e das estratégias inovadoras de financiamento para eventos com competitividade e planejamento estratégico – todos temas indispensáveis para o desenvolvimento do setor de eventos nos países latino-americanos.

“A COCAL nos proporciona um encontro que nos une cada vez mais como latino-americanos, uma oportunidade única de networking, de troca de experiências e de aprendermos a importância de trabalharmos globalmente os nossos negócios, os nossos destinos, os nossos eventos. A América Latina é um só povo e é com este sentimento que a COCAL nos passa e nos ensina a cada encontro”, conclui Enid Câmara – presidente da ABEOC Brasil.

A próxima edição do congresso da COCAL será realizada em 2025 e já tem destino certo, será realizada pelo Instituto Hondurenho de Turismo (IHT) na cidade de San Pedro Sula, em Honduras – país que é banhado pelo mar do caribe e possui o segundo maior território da América Central.