Embraer mostra na Inglaterra suas novas aeronaves

A Embraer chegará com uma forte presença no Farnborough International Airshow, maior evento da indústria aeroespacial do ano, que acontecerá de 22 a 26 deste mês na Inglaterra. Seu novo produto, o E190F fará sua primeira aparição pública no evento.

A Embraer vivencia uma fase muito positiva em todos os seus negócios e, durante essa feira aeronáutica dará início às comemorações do seu 55º aniversário.

A participação da Embraer no show destaca o seu portfólio competitivo de aeronaves para aviação comercial e defesa, que inclui o E195-E2, o mais eficiente e silencioso do mundo; o E190F, o E-Jet convertido para cargueiro que estreará no evento; a aeronave de transporte tático militar multimissão C-390 Millennium; e a aeronave A-29 Super Tucano, tida como uma referência internacional para realizar uma ampla gama de missões, como ataque leve, vigilância e interceptação aérea e contrainsurgência.

O C-390 Millennium e o E195-E2 também farão demonstrações em voo.

O E190F, que realizou seu voo inaugural no início deste ano, é o um jato de passageiros convertido para cargueiro (E-Freighter). Os E-Jets cargueiros (E190F e E195F) foram lançados em 2022 para atender à crescente demanda do e-commerce e do comércio moderno que requerem entregas rápidas e operações descentralizadas.

“Estou certo de que este será mais um grande evento para a Embraer. Farnborough é o principal palco da indústria da aviação e estamos entusiasmados para encontrar nossos clientes e parceiros neste momento em que iniciamos as comemorações do nosso 55º aniversário”, disse Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer. “A Embraer vive um momento muito positivo, crescendo de forma lucrativa por meio da execução da nossa estratégia de negócios”, acrescentou ele.

No chalé da Embraer (#C-105), os visitantes terão a chance de conhecer melhor múltiplas iniciativas relacionadas à inovação, novas tecnologias e o roteiro da empresa para a aviação sustentável, como as aeronaves-conceito da Família Energia.

Além disso, a Eve Air Mobility apresentará atualizações sobre o desenvolvimento de seu veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL) e do software de gerenciamento de tráfego aéreo urbano Vector, incluindo uma maquete de cabine eVTOL em tamanho real e uma experiência de voo exclusiva por meio da realidade virtual (RV).