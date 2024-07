BNB, BSpar, Servtec e GEQ unidos pela Sustentabilidade

Na próxima segunda-feira, dia 15, às 11h, no Hotel Gran Marquise, o Fórum de Sustentabilidade da Região Nordeste debaterá sobre os desafios e oportunidades para o desenvolvimento da região.



O evento terá como convidados o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, e os empresários Beto Studart, presidente do Grupo BSpar; Carlos Rotella, presidente executivo do Grupo Edson Queiroz, Lauro Fiúza Júnior, presidente do conselho do Grupo Servtec; e João Silvério, sócio líder da Grant Thorton Consultoria Empresarial e especialista em ESG, crédito de carbono e economia verde.

O fórum será conduzido pela presidente do Lide Ceará, Emília Buarque.

O presidente do BNB, Paulo Câmara, abordará o tema "Desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável do Nordeste". Em 2023, a instituição direcionou R$ 2,7 bilhões para o setor de saneamento da região onde atua – todos os estados nordestinos e mais o Norte de Minas Gerais e o Norte do Espírito Santo.

No Ceará, o BNB celebrou contrato de financiamento de R$ 556 milhões com a Ambiental Ceará para serem aplicados na operação e em obras de infraestrutura de esgotamento sanitário nas cidades atendidas pela Parceria Público-Privada (PPP) firmada com a Cagece. Outros R$ 7,1 bilhões foram direcionados para a geração de energia renovável, promovendo fontes limpas e contribuindo para o desenvolvimento sustentável, sendo mais de R$ 770 milhões para o Ceará.

Em seguida, os empresários falarão acerca do papel dos agentes econômicos como indutores do desenvolvimento.

Encerrando o evento, João Silvério falará sobre "O mercado de crédito de carbono: oportunidades e responsabilidades das empresas brasileiras".

A Grant Thornton Brasil é empresa-membro da Grant Thornton Internacional, uma das maiores da área de auditoria, consultoria e tributos, com presença em mais de 149 países.