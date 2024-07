Cearense Integral Mix abre fábrica na paraense Paragominas

Boa notícia! A nova fábrica da cearense Integral Agroindustrial, empresa especializado em nutrição animal, foi inaugurada em Paragominas, no Pará. A inauguração contou com a presença do diretor do grupo, Marcos Lima, familiares, funcionários, autoridades e empresários do Ceará, entre os quais Edmilson Júnior, Roberto Pessoa e Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará .

Com investimento de R$ 50 milhões, a nova fábrica tem capacidade produtiva mensal de 20 mil toneladas, operando em dois turnos divididos em três tipos de processamento. Foram gerados 500 empregos diretos e indiretos.

O diretor da Integral Mix, Marcos Lima, destacou que a região de Paragominas foi escolhida pela sua estratégica localização, que permitirá uma logística mais competitiva e eficiente, facilitando também a entrada dos seus produtos nos mercados dos estados do de Tocantins e Maranhão.

A empresa chega ao Norte do país para atuar como uma indústria transformadora de grãos e farinhas já produzidos na região, transformando-os em alimentos e atuando como um braço fomentador de atividades ligadas à produção animal na pecuária, piscicultura, criação de equinos, aves, suínos e até mesmo produzindo alimentos para cães e gatos.

“A operação de produção inicia agora em Paragominas, e temos como oportunidades de crescimento o próprio estado do Pará, que traz muitas possibilidades de negócios. E vamos atuar também no estado do Tocantins, a partir de Paragominas. Portanto, conseguiremos ter uma participação maior nesse estado, que também tem grande potencial produtivo. E o estado do Maranhão também vai ser atendido a partir desta unidade”, afirma Marcos Lima, diretor da Integral Agroindustrial.

A fábrica inclui ainda um Centro Integral de Nutrição de Pecuária de Corte (Cinpec) em uma área de 200 hectares, com 150 hectares de pastagens rotacionadas. Possui capacidade para confinar até 1 mil animais e áreas dedicadas à pesquisa de consumo mineral e dieta total, fornecendo dados sobre ganho de peso dos animais avaliados.

Atualmente, a Integral Agroindustrial tem unidades industriais em Fortaleza (CE), Paulo Afonso (BA) e Lindóia (SP). Estão sob o guarda-chuva da empresa marcas como Integral Mix, Qualy Nutrição Animal, Tratto, Yep e Q1 Nutrição Inteligente.

Com um amplo portfólio de produtos, a empresa aposta nas mais modernas tecnologias para fornecer uma nutrição de alta performance com o foco na pecuária, piscicultura, criação de equinos, aves, suínos, cães e gatos. A empresa conta com mais de 1 mil funcionários e está em constante processo de desenvolvimento a fim de fortalecer sua presença em todo o território brasileiro.