Mulheres invadem o Agroamigo, do BNB

Eia uma história interessante: há dez anos, a agricultora Maria Michele Patrício, de Brejo Santo (CE), encontrou no Agroamigo, braço social rural do Banco do Nordeste (BNB), a oportunidade de transformar a realidade de sua família. Com o apoio do programa, iniciou na ovinocultura e, posteriormente, diversificou sua produção com o cultivo de hortaliças orgânicas.

Hoje, ela emprega cinco famílias, comercializa em sua cidade e região, e comemora os avanços conquistados com o crédito orientado do anco do Nordeste.

Criado em 2005, o Agroamigo já aplicou R$ 44,3 bilhões em crédito produtivo por meio de 8,3 milhões de operações. Nesse período, quase três milhões de agricultores familiares, como Michele, foram diretamente atendidos. O impacto estimado dos financiamentos alcança mais de 16 milhões de pessoas.

Em 2024 o programa registrou o maior volume de contratações de sua história, com R$ 8,6 bilhões aplicados em atividades realizadas no meio rural. Comparando a média anual de 2023 e 2024 com a registrada entre 2019 e 2022, o crescimento médio foi de 126%, um salto que demonstra que o BNB tem apostado cada vez mais nessa iniciativa.

“Os resultados do Agroamigo impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares, um público para quem o presidente Lula tem um olhar especial. O sucesso do programa é fruto do envolvimento coordenado de diversos colaboradores e parceiros, da sintonia com ações governamentais e da metodologia inovadora, que inclui crédito orientado e acompanhado por agentes de microcrédito rural. Isso permite aos agricultores, além do acesso ao crédito, o uso de ferramentas de gestão financeira para melhor planejar seus negócios”, como diz o presidente do BNB, Paulo Câmara.

Outro marco relevante tem sido o crescimento da participação feminina. Desde o ano passado, a maioria das operações passou a ser contratada por mulheres, o que representa uma mudança estrutural em territórios historicamente marcados pelo predomínio masculino. A virada no perfil do público atendido está em linha com o propósito do programa de promover inclusão produtiva e igualdade de oportunidades no campo.

O limite de crédito para famílias foi ampliado no último ano de R$ 6 mil para até R$ 35 mil, permitindo novos investimentos em produção, infraestrutura e serviços. O aumento tem impulsionado atividades de diversos segmentos, como a horticultura desenvolvida por Michele.

“O Agroamigo contribui para a inclusão financeira e bancarização de clientes de microfinança rural, evidenciando a evolução na inclusão desse público vulnerável, responsável por cerca de 70% dos alimentos saudáveis e sustentáveis produzidos no País. O programa é um caso de sucesso que orgulha o Brasil. São 20 anos promovendo autonomia, dignidade e oportunidades reais para milhões de famílias”, ressalta Paulo Câmara.